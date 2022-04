Huikon käsityöpiirissä juotiin synttärikahvit

Huikon käsityöpiirissä juhlittiin pari viikkoa sitten Aini Kuuselan 98-vuotisynttäreitä. Huikon käsityöpiiri on Puulan Seutuopiston kurssitarjonnassa nimellä Neuleita eri tekniikoin.

– Neule- ja kudontatoimintaa on Huikossa harrastettu jo yli neljäkymmentä vuotta. Yksi tämän harrastepiirin jäsen on nyt syntymäpäiväänsä viettävä sotiemme veteraani Aini Kuusela. Päätimme juhlistaa Ainin merkkipäivää täytekakkukahveilla, kertoo Huikon käsityöpiirin vetäjä Leena Lahtinen.



Tänä vuonna on käsityöpiirissä käynyt seitsemän osallistujaa. Korona-aikana on pidetty taukoa Puulan Seutuopiston ohjeiden mukaisesti.

– Nyt kevätpuolella olemme saaneet kokoontua. Täällä kukin tekee omia käsitöitään omiksi tarpeikseen. Ainille rakas käsityö on sukkien kutominen. Niitä on hänen käsissään syntynyt melkoinen määrä. Edelleenkin korkeasta iästä huolimatta hän kutoo sukkia.

Ainille käsityöpiiriin pääsy on henkireikä kodin ulkoiseen toimintaan.

– Pidän erittäin tärkeänä sitä, että pääsen tänne ystävien joukkoon. Muuten olisin varsin yksin omassa asunnossani. Tänne pääsy pitää mielen virkeänä, toteaa Aini.

Saman asian vahvistavat toisetkin käsityöpiiriläiset.

– Tämä on minulle viikon ainoa ja tärkeä meno. Tämä merkitsee sosiaalista kanssakäymistä toisten kanssa, kertoo Tuula Suuronen.

Tuulan käsissä on parhaillaan syntymässä itse värjätyistä langoista tyynynpäällinen.



Nisulasta mukaan on saapunut Tellervo Heinonen. Hän on tullut tunnetuksi omassa kotinavetassaan olevasta käsityö- ja perinne-esinenäyttelystä. Huikon käsityöpiirissä hän on ollut mukana jo useita vuosia. Tellervon työn alla oli lämmin kauluri.

– Siellä se näyttelyni on edelleen Nisulanaväylän varrella meidän navetassa. Paljonhan siellä on edellisvuosina katselijoita käynyt ja edelleen ensi kesänä sinne voi tulla käymään vaikkapa maaseutuajelun merkeissä.



Kesken käsitöiden teon Ainin yllätti Toivakan kirkkoherra Panu Partanen. Hän tuli vuoden ja kymmenen kuukauden ikäisen Sandra-tyttärensä kanssa ja toi Ainille kukkakimpun. Partasen johdolla yhtyivät kaikki onnittelulauluun.

Veikko Ripatti