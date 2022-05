Hirvasen koululla on nyt Pikkukirjasto

Lukeminen kannattaa aina on ehkä parhaimmin Suomessa elämään jäänyt mainoslause. Ehkäpä siksi, että se on niin totta.

Hirvasen koulun neljännen luokan oppilaat ovat tehneet kulttuuriteon ja perustaneet ihan oman Pikkukirjaston, joka löytyy koulun pihapiiristä, läheltä iltaharrastustilana toimivaa koulun kylätalo-siipeä.

Hirvaskankaalla on liikenneasema, joka toimii kellon ympäri, niin myös kylän Pikkukirjasto, joka on kaikkien kyläläisten käytettävissä.

– Me rakennettiin se itse kässän tunnilla puusta ja toinen ryhmä maalasi sen, neloset kertovat.

– Uuraisten kunnan opetussuunnitelmassa yhteiskuntaoppiin neljännellä luokalla kuuluu toteuttaa yhteisöllinen projekti, joka hyödyttää ympäristöä ja lisää ihmisten välistä tasa-arvoa. Pikkukirjasto on juuri tällainen. Lisäksi nyt keväällä on tutustuttu yrittäjyyteen. Luokassamme on neljä pikkuyritystä, on osallistuttu Aalto-yliopiston logotyöpajaan etänä, hiottu hissipuheita ja sloganeita, kertoo luokan opettaja Essi Palonen.

Kirjaston markkinointiin on tehty hieno markkinointivideo ja läheiseen päiväkotiin on tiedotettu. Pikkukirjaston lahjoituksena saadut kirjat ovat jo lähteneet hyvin kiertoon ja lisääkin lahjoituksia kirjastoon saa tehdä. Kirjaston kirjat merkitään omalla leimalla ja kirjastosta löytyy myös vieraskirja, johon voi kirjoittaa terveisiä. – Kaksi sivua on jo viestejä tullut, oppilaat kertovat.

Jokaisen lainaajan toivotaan käyttävän Pikkukirjastoa kunnioittavasti ja siististi, vaikka koululaiset käyvätkin mielellään järjestelemässä kirjat priimajärjestykseen.

Lasten lukuharrastuksesta ollaan välillä huolissaan ja pelätään pelien ja muiden ruutujen vievän kirjan paikan. Hirvasen neloset ovat kuitenkin innokkaita ja monipuolisia lukijoita. He luettelevat millaisia kirjoja ja miksi lukevat:

– Paksuja, hevoskirjoja, sarjakuvia, fantasiakirjoja, mielikuvituksellisia kirjoja, semmoisia missä on kuvia, Soturikissoja, Harry Pottereita. Lukemisesta saa tietoa, kirjoissa tapahtuu jännittäviä asioita, saa keksiä miltä luetut asiat näyttävät…

Hirvasen neloset ovat tutustuneet myös äänikirjoihin.

– Lukemisen eteen on tehtävä töitä, meillä on ollut esimerkiksi erilaisia kilpailuja ja haasteita. Porukassa lukuinnostusta on helpompi nostattaa ja luokassamme on muutama oikea lukuahmatti, Essi-ope paljastaa. Hän myös kiittelee Uuraisten kirjaston kirjakassipalvelua, jonka avulla kyläkouluille saadaan monipuolisesti kirjoja lainaan.

Hanna Lahtinen