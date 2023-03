Hirvasen koulu voitti Panda-viestin

Keski-Suomen alakouluissa on Panda-viestejä hiihdetty jo 90-luvulta alkaen. Ideana on, että jokaiselta luokalta ykkösistä kutosiin on kaksi hiihtäjää, Joukkueessa on yhtä paljon tyttöjä ja poikia.

Pohjoisen alueen tämänvuotisen Panda-viestin Äänekoskella voitti Hirvasen koulun ykkösjoukkue ja komea kiertopalkinto matkasi koulun jo ennestäänkin täyttä palkintokaappia koristamaan.

Hirvasen koululla ei ollut ennakkosuosikin paineita, vaan voitto oli iso yllätys.Taktiikkana oli, että jokainen hiihti niin kovaa kuin pääsi. Liikunnanopettaja Riku-Pekka Piippo tsemppasi kaikki huippusuorituksiin.

– Meidän koulu on todella liikkuva ja aktiivinen koulu, lisäksi kisoissa sain olla ylpeä, miten hienosti myös meidän voittajat kannustivat myöhemmin maaliin ehtiviä joukkueita, kehaisee rehtori Pekka Uljas.

