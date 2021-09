Hietaniemen rantakalatapahtumassa liki 80 osanottajaa

Eläkeliiton Toivakan yhdistys järjesti ensimmäisen rantakalatapahtumansa 2000-luvun alussa Matti Perälän huvilalla Maunosen rannassa. Nyt tämä perinteikäs tapahtuma toteutettiin Matin tytär Matleena Hiltusen omistamassa Hietakosken Hietaniemessä. Matti Perälä kertoi Hietaniemen historiasta mielenkiintoisia asioita ja totesi rannan toiminnan ulottuvan jo 1800 luvulle. Perälän suvulla ranta on ollut jo 200 vuotta.

– Ranta on aiemmin ollut myös kyläläisten uimarantana. Nykyisin ranta on yksityisomistuksessa. Hietakoskella oli aiemmin mylly ja siinä yhteydessä toimi meijeri. Ranta on ollut mukana uittotoiminnassakin. Tukit uitettiin vesiojaa myöten rantaan ja siinä ne kerättiin nipuiksi ja hinattiin lauttoina Vaajakoskelle. Rannassa oleva rakennus on ollut uittovälinevarastona. Monet Leppäveden kalastajat käyttivät tätä venesatamanaan. Lisäksi täällä on helluntaiseurakunta pitänyt kastetilaisuuksiaan ja myös kesäleiritoimintaa on rannassa harrastettu, kertoi Perälä.

Eläkeliiton Toivakan yhdistyksen puheenjohtaja Markku Kauppinen esitteli emännät ja apuemännät, jotka leipoivat tapahtuman leivonnaiset ja valmistivat leivät.

Pääemäntänä oli Sirpa Vihavainen ja apuemäntinä Marjatta Heiska, Tuulikki Viinikainen, Raija Kivistö sekä Anneli Nieminen. Leipomuksia kotonaan leipoi myös Mari Paljakka.



Roudareina ovat olleet Seppo Häyrynen ja Olavi Hyötyläinen. – Kiitän kaikkia emäntiä ja roudareita. Yhdistyksenä pyrimme pitämään hyvää huolta eläkeläisten hyvinvoinnista ja toimimme myös heidän edunvalvojanaan, kertoi Kauppinen.

Yhdistyksen liikuntavastaava Olavi Hyötyläinen vahvisti Kauppisen puheet eläkeläisten hyvinvoinnista huolehtimisesta.

– Syyskuussa teemme retken Leivonmäen kansallispuistoon Kirveslammen kierrokselle. Laavulla paistamme makkaraa ja paluumatkalla poikkeamme lintutornilla, josta suuntaamme Karoliinan Kahvimyllyn kahvilaan.

KALAKEITON KEITOSTA VASTASI Sirpa Vihavainen. Hän kertoi rantakalaan menevän 10 kiloa perunaa 14 kiloa lohta, voita sopivasti ja tietenkin maitoa sekä kermaa, tilliäkään unohtamatta. Olavi Jouttijärvi puhui ennen ruoan siunaamista kiitollisuudesta. Väki siunasi yhdessä ruoan Martti Lutherin ruokarukouksen sanoin.

Jouttijärvi soitti tapahtuman aikana taustamusiikkia saksofonilla. Muutoin musiikista huolehti Martti-Herman Pisto laulaen ja laulattaen. Pistoa säesti Marja-Liisa (Mari) Paljakka.

Lauluina Pistolla oli mm. Eino Leinon runoon tehty Nocturne. Sitä sanotaan Suomen tunnetuimmaksi runoksi ja monelle se on se ainoa oikean tunnelman tuova, kesänmakuinen runoon tehty laulu.

Janojuomina kivennäisvettä tapahtumaan tarjosi Perälän kauppias Kerttu Vesterinen. Makoisan kalakeiton lisäksi yleisö sai nauttia piirakkakahveista.