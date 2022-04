Hierontapalvelu TäsmäReetalle toimitilat Toivakkaan

Reetta Ylönen perusti Toivakkaan entisen Osuuspankin kiinteistöön Kampaamo Venlan seinänaapuriksi hierontapalvelun. Reetta on 2,5 vuotta sitten muuttanut puolisonsa ja kahden tyttärensä kanssa Toivakan Viisarimäkeen. Hän on opiskellut koulutetuksi hierojaksi ja urheiluhierojaksi Jyväskylän hierojakoulussa.

– Valmistuin vuonna 2017 ja siitä lähtien olen tarjonnut kotonamme hierontapalveluja, ensin Jyväskylässä ja muuton jälkeen Toivakassa. Helmikuun loppupuolella perustin tämän toimipisteen tähän entiseen Fysioterapia Oivan tilaan, kertoo Reetta.

Hierontapalvelu TäsmäReetta käsittelee ja hoitaa monipuolisesti, esimerkiksi faskia- ja triggerpistekäsittelyjä, MET-hierontaa sekä nivelhoitoja.

– Koen tärkeänä sen, että käsittely on monipuolista ja aina asiakkaan tarpeiden mukaista.

Reetta kokee lisäksi tärkeänä sen, että asiakas saa kokonaisvaltaisen terveyttä edistävän palvelun.

– Ihminen on kokonaisuus, joten hoidossakin on tärkeää ottaa kokonaisuus huomioon.

Tarpeen mukaan asiakas saa kotiin viemisiksi yksilöllisiä liikeharjoittelu- ja jumppaohjeita, joilla voi itsekin lähteä ylläpitämään ja edistämään hyvinvointia.

– Hierontapalveluni tarkoitus on hoitaa syyt olemassa olevien oireiden takaa, jolloin asiakas saa parhaan mahdollisen hyödyn käynnistään, toteaa Reetta.

Fascia-käsittely on venytyshierontatyyppistä käsittelyä, jossa paineen ja venytyksen aiheuttama kudosstimulaatio edistää paranemista ja mekaanisesti rikkoo kiinnikkeitä. Fascia-käsittelyllä pyritään palauttamaan normaali tilanne kalvoston liikkuvuuteen ja vapauttamaan näin erilaisia liikerajoitteita ja kiputiloja. Trigger- eli kipupiste taas syntyy, kun lihas kärsii hapenpuutteesta ja lihasaineenvaihdunta häiriintyy. Seurauksena on usein kiputila ja liikerajoite. Se on hyvin yleinen, mutta melko tuntematon vaiva.

Muun muassa nämä vaivat Reetta pyrkii löytämään ja hieronnallaan poistamaan.

Veikko Ripatti