Herkkä Sydän kutsuu voimaan paremmin

Kun Maisa Launonen odotti toista lastaan, hän sai refleksologilta apua liitoskipuihinsa.

– Silloin päätin, että opiskelen joskus itsekin alaa ja olen siitä lähtien kahminut tietoa aiheesta, Launonen kertoo. Nyt, kuusi vuotta myöhemmin, perheen lapsiluku on kolme ja opintoja kasassa reilun vuoden ajalta.

Siinä ajassa Launonen on ehtinyt opiskella jo yli puolet MedikaNovan tuhannen tunnin ammattiin johtavasta koko kehon vyöhyketerapiakoulutuksesta. Luonnonlääketieteen Keskusliiton opiskelijajäsenenä Launonen saa antaa harjoitushoitoja.

Oma yritys, Herkkä Sydän, on Launoselle kuin neljäs lapsi. Tunnelmalliseksi sisustettu hoitohuone löytyy TeemaHostelin suojista, mutta myös kotikäynnit ovat mahdollisia.

Vyöhyketerapia on ikivanha hoitomuoto, jonka avulla voidaan ylläpitää terveyttä sekä helpottaa kehon erilaisia häiriötiloja. Refleksologia on koko kehon vyöhyketerapiaa.

– Ihminen heijastaa itseään kehonsa eri osiin. Jalkaterillä on iso vaikutus, ja sen lisäksi käsitellään yksilöllisesti myös sääret, reidet, korvat, pää, kasvot ja kädet, Launonen luettelee. Refleksologian menetelmillä avataan kehon jännityksiä ja tukoksia, jotka voivat olla syynä kehon sairauksiin ja toimintahäiriöihin.

– Ihminen on kokonaisuus, ja keho pyrkii aina kohti tasapainoa. Refleksologia on täydentävää hoitoa, perinteisten hoitomuotojen rinnalla, Launonen muistuttelee.

”Nyt olen ymmärtänyt, että herkkyys on vahvuus eikä asia, jota pitää piilotella.”



Hoitoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset ihmiset, myös vauvat ovat saaneet refleksologilta avun esimerkiksi koliikkivaivoihin.

– Ihan pienten vauvojen hoitokerrat kestävät puoli tuntia kerrallaan, isompien lasten 45 minuuttia. Aikuisten hoidot ovat 75 minuutin mittaisia. Launonen kertoo aloittavansa hoidon tekemällä asiakkaalle rentouttavan jalkakylvyn, jolloin on hyvä keskustella asiakkaan kanssa mahdollisista oireista ja vaihtaa kuulumiset. Samalla hän suunnittelee mielessään hoitopolun, jota pitkin alkaa asiakasta hoitaa.

Refleksologian lisäksi Launonen järjestää satunnaisesti myös Young Living -öljyiltoja, maalaa intuitiivisesti tauluja, solmeilee makrameita ja neulahuovuttaa. – Lisäksi haluaisin ottaa rakkaan harrastukseni, kanteleen soiton, osaksi yrityksen toimintaa ja järjestää sen avulla rentoutuksia ja meditointihetkiä. Valmistumisen jälkeen Launosen haaveena on opiskella myös hevosten ja koirien hoitamista.

Yrityksen johtotähti löytyy sen nimestä, Herkkä Sydän, jonka Launonen keksi omaa intuitiotaan kuunnellen. – Kun olin nuorempi, minulle on sanottu, että olen liian herkkä. Nyt olen ymmärtänyt, että herkkyys on vahvuus eikä asia, jota pitää piilotella. Hoitolaani saa jokainen tulla juuri sellaisena kuin on.

Jenni Partanen