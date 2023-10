Henkivakuutukset heilumaan

Toivakan Vanhempainneuvosto järjesti heijastinratsian Toivakan koulukeskuksen pihamaalla maanantai-aamuna. Tempaus liittyi valtakunnalliseen heijastinpäivään, jota vietetään vuosittain lokakuun ensimmäisenä päivänä. Päivää on vietetty jo kymmenen vuoden ajan ja sen tarkoitus on lisätä liikenneturvallisuutta.

Heijastimien käytön tulisi olla kaikenikäisten sydämenasia. Pimeällä tiellä ilman heijastinta, usein tummissa vaatteissa kulkeva jalankulkija, on autoilijalle lähes näkymätön tiellä liikkuja.

Yllättävän monella toivakkalaisella koululaisella oli heijastinasiat ainakin kohtuullisen hyvin hoidettuna. Niille joilta puuttui heijastin, olivat vanhempainneuvoston jäsenet kiinnittäneet Toivakkatalon tienvarren kuuseen heijastimia noudettavaksi. Jokainen koululainen, jolla oli heijastinasia kunnossa, sai tunnustuksena tikkarin ja monet joilta heijastin puuttui, kipaisivat Toivakkatalon kuusesta noutamassa heijastimen tikkarin saadakseen. Puun oksat kestävät kyllä heijastinten painoa lisääkin ja jos kotoa laatikonpohjilta löytyy ylimääräisiä heijastimia, kannattaa ne käydä ripustamassa kuuseen, josta tarvitsevat voivat omansa ottaa.

Kun hankkii lapselle heijastimen, kannattaa tarkastaa onko siinä CE-merkintä. Vaate, jossa on heijastavaa materiaalia, voi lisätä henkilön näkyvyyttä, mutta pimeän aikana tiellä liikkuessaan jalankulkijan on tarpeen käyttää lisäksi asianmukaista, henkilönsuojaimien vaatimukset täyttävää, CE-merkittyä heijastinta tai heijastinliiviä.

Veikko Ripatti