Helena Vuopionperä-Kovanen jättää Toivakan haikein mielin

Helena Vuopionperä-Kovanen on toiminut Toivakan kunnanjohtajana vajaa neljä vuotta; kesäkuun ensimmäisestä päivästä lukien häntä tituleerataan Viitasaaren kaupunginjohtajaksi.

– Vähän haikein mielin jätän työn Toivakassa. Paljon saimme yhdessä aikaiseksi ja paljon jäi keskenkin. Viitasaaren suurempi organisaatio ja isompi kunta tuovat työhön uusia haasteita ja piirteitä.

Vuopionperä-Kovanen ehätti olla puolisen vuotta kunnanjohtajana, kun koronapandemia iski.

– Pienenä kuntana pystyimme vastaamaan haasteeseen joustavasti. Ukrainan sota toi puolestaan varautumisen ja valmiuden uudenlaiseen tilanteeseen.

Vuopionperä-Kovanen sanoo, että poliittisilla päättäjillä ja kunnan henkilöstöllä on ollut viime aikoina hyvä tekemisen meininki ja henki päällä. Sen hän toivoo jatkuvan myös tulevaisuudessa kuin myös talouden tasapainottamisen kunnassa.

– Talouden tasapainottamisella Toivakan kunta säilyttää itsenäisyytensä edellytykset ja kunnassa on elinvoimainen meininki. Kasvua haetaan uudessa kuntastrategiassakin.

– Näiden vuosien aikana on muun muassa laajennettu päiväkotia, mikä kertoo siitä, että kunnassa lapsimäärä on hyvällä tasolla. Nuorten palveluihin ison parannuksen toi uusittu nuorisotila. Kaavoitusta on tehty viime vuosina ja Nisulassa on käynnissä määräalojen lohkomiset. Siellä on myynnissä Päijänteen rantatonttejakin. Tontit ovat olleet myynnissä, mutta valitettavasti kysyntä on ollut vielä hiljaista. Yleinen tilanne vaikuttaa kysyntään.

Vuopionperä-Kovanen sanoo, että joskus markkinointiponnistelut turhauttavatkin. Niin on käynyt esimerkiksi yritysalueen kanssa.

– Siellä on kaikki valmiina ja hyvä alue, mutta ei vaan ole tässä ajassa tulijoita.

Vuopionperä-Kovanen kuvailee kunnanjohtajan työtä monipuoliseksi.

– On isoja ja pieniä asioita. Työssä pystyy viemään asioita konkreettisesti eteenpäin ja näkee työnsä vaikutukset. Pidän myös työskentelystä yhdessä muiden ihmisten kanssa.

Viitasaarelle siirtyminen ei ole hyppy tuntemattomaan, sillä kaupunki tuli jollainlailla tutuksi, kun Vuopionperä-Kovanen työskenteli Pihtiputaan kunnansihteerinä.

Toivakkalaisille hän sanoo kiitos.

– Olen tuntenut itseni todella tervetulleeksi. Täällä on ihania ihmisiä ja hyvin olen viihtynyt. Toivottavasti törmätään muissa merkeissä tulevaisuudessakin.

Maarit Nurminen