Heinäaholla kotiakusto lisää omavaraisuutta

Pyrkimys omavaraisuuteen, tuo nykyajan trendi, saa monenlaisia muotoja. Uuraisten Höytiällä Heinäahon tilalla elettiin aurinkopaneelien aikaa, pidettiin ruokakutsut ja kerrottiin, miten uuden keksinnön avulla ahneet sähkönsiirtolaitokset saadaan kuriin ja ekologisuus kunniaan.

Antti ja Riitta Hintikka ovat Heinäaholla siirtyneet aurinkosähköjärjestelmän käyttäjiksi neljä vuotta sitten 30 paneelillaan. Nyt tilannetta uusitaan ja otetaan käyttöön uusi akusto. Kaikki sähkö varastoidaan omaan käyttöön eikä sitä tarvitse myydä halvalla siirtoyhtiöille. Kiinalainen keksintö on lyönyt itsensä läpi Euroopassa ja käyttäjiä kertyy.

Heinäahon tilalla tilalla aurinkosähköä on kerätty vuodessa 6000-7000 kilowattituntia eli kolmasosa talon kuluttamasta sähköstä. On laskettu, että paneelijärjestelmä maksaa itsensä takaisin yli kymmenessä vuodessa. Hintaa laitteille kertyy melkoisesti ja uudelle akustolle saman verran. Mutta ekologisuus on niin vahva valtti, että Antti Hintikka uskoo järjestelmän kuitenkin kannattavan.

Uutta laitetta päästiin katsomaan. Se on asennettu komeron nurkkaan ja on postilaatikon kokoinen ja vähän näköinenkin. Se sisältää litiumia, rautaa ja fosfaattia ja AT Aurinkopaneelien asiantuntija Riku Kellokankaan mukaan sillä kasvatetaan parhaillaan omavaraisuutta 80 prosenttiin asti. Näin uskoo suuri yleisökin, sillä akustojen kysyntä on kasvanut Suomessa 350 prosenttia. AT Aurinkopaneelit on yhdeksän hengen yritys, jonka markkinointialueina ovat Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Päijät-Häme



Toivakasta tulivat Heinäaholle Mallu Koskinen ja Tuula Jänkä. Heidän taloudessaan on aurinkopaneelit ja heistä on suurenmoista että ylimääräinen sähkö voidaan varastoida ja kaikki tuotettu sähkö saadaan omaan käyttöön. Naiset kiinnostuivat kovasti myös uuden akuston hankkimisesta. Myös Markku ja Eija Vanhala ovat olleet aurinkosähköönsä tyytyväisiä.

Aurinkosähkön tuottavuuden pullonkaulana on pitkään ollut tuotannon ja tarpeen kohtaamattomuus. Eniten energiaa on saatavilla keskipäivällä, mutta kulutuksen tarve on talosta riippuen ympärivuorokautinen. Kotiakulla ylimääräinen energia saadaan talteen ja aurinkosähköä voidaan käyttää myös silloin, kun paneelit eivät sähköä tuota. Laitteilla on pitkät takuut ja ja laajennettava moduuleista rakennettu kokonaisuus.

Akuston markkinointitilaisuudesta tuli juhlapäivä, kun vieraat kestittiin Riitta-emännän lihakeitolla lisukkeineen. Noin parikymmentä henkeä sai tutustua myös uuteen sahalaitteeseen ja Hintikoiden spahan eli kylpylän näppärään paljuun.

Tellervo Lehtoranta