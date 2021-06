Hankala vuosi siitepölyallergikoille

Kevät on edennyt kesäksi ja tänä vuonna ovat allergioista kärsivät saaneet huomata runsaiden siitepölyjen leijuvan ilmassa.

Pekka Liukkonen Toivakan Huikossa sanoi, ettei ole nähnyt sellaista koivun siitepölypilveä lentämässä järven yli koskaan ennen.

– Se oli näyttävä määrä siitepölyä ja olisi ollut kuvaamisen paikka, totesi Liukkonen.

Myös Rauno Bågman Hirvijärveltä laittoi viestiä kuvan kera suuresta siitepölyesiintymästä järven pinnalla. Koivu on ollut tänä keväänä yksi pahimpia allergiaoireiden aiheuttajia. Sen runsas kukinta ja tuulten kuljettama siitepöly on saanut monet allergikot tuskastumaan. Koivun siitepölyä on ollut runsaasti ilmassa lähes koko maassa. Etelässä sen määrä on jo nyt vähäistä, mutta kannattaako pohjoiseen kesälomalle matkaavien aloittaa lääkitys jo ennakkoon?



– Antihistamiinien käyttöä ei tarvitse aloittaa viikkoja ennen siitepölykauden alkua vaan vasta oireiden ilmaantuessa. Sen sijaan nenäsuihkeiden ja silmätippojen käyttö on hyvä aloittaa hieman ennakoivasti, koska paikallishoidot vaikuttavat tehokkaimmin vasta säännöllisessä käytössä, toteaa asiantuntija Anne Vuorenmaa Allergia- ja astmaliiton nettisivulla.

Heinien kukinta-aika on kesä-elokuussa. Suomessa noin 40 heinälajia tuottaa allergisoivaa siitepölyä. Pujon kukinta alkaa heinä-elokuussa. Pujoallerginen voi saada oireita myös päivänkakkaroista ja voikukista, joten niitä ei maljakkoon kannata kerätä. Siitepölyallergiaa voivat lisäksi aiheuttaa muun muassa leppä, pähkinäpensas ja koivun lisäksi muut lehtipuut. Aivastelu, nenän kutina ja tukkoisuus ovat tavallisia allergian oireita. Silmissä allergia oireilee yleisimmin silmien punoituksena, vetistelynä ja kutinana sekä kirvelynä. Iholla voi esiintyä esimerkiksi taiveihottumaa. Lisäksi allergeeni voi aiheuttaa vatsakipuja, ilmavaivoja ja ripulia. Allergioista kärsivät saavat tietoa hoidon tavoista terveydenhuollon lisäksi suoraan apteekkien henkilökunnalta.

Veikko Ripatti