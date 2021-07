Haluamme marketin, emme Salea!

Uuraisille suunnitellaan Keskimaan toimesta uutta elintarvike- ja päivittäistavaraliikettä, useiden uutisten mukaan isompaa Salea. Paikkakin on jo varattu ja sopimuksia allekirjoitettu. Kunnassa ollaan kuitenkin ristiriitaisissa tunnelmissa. On hyvä, että valikoima laajenee, mutta se ei ole samaa kuin kaivatussa marketissa, sillä hinnat pysyisivät edelleenkin Salen hintoina.

Uuraisilla Sale tekee erinomaista tulosta. Pienissä naapurikunnissa on marketit. Syrjitäänkö meitä uuraislaisia?

Keskimaan toimialajohtaja Vesa Kyllönen kehuu Keskisuomalaisen mielipidepalstalla uudentyyppisen Salen erinomaisuutta. Myymälän pinta-ala tuplaantuisi, samoin ehkä valikoimakin. Hinnoista hän ei kirjoita mitään. Pienenpientä valonpilkkua kuitenkin vilautetaan ja Keskimaa tuntuu odottavan kuntalaisten reaktioita, sillä Kyllönen kirjoittaa:

– Mitä Uuraisille toivottavasti lähivuosina rakentuvaan uuteen myymälään tulee, Keskimaa julkaisi 18.6. yhdessä Uuraisten kunnan kanssa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa tavoitteekseen rakentaa uusi myymälä lähivuosina. Myymäläkonseptin lopullinen valinta tulee päätettäväksi siinä vaiheessa, kun rakentamiseen liittyvät kaava- yms. asiat ovat selvät ja lainvoimaiset.

Tämän mukaan myymälän uusi konsepti ei olisikaan ihan vuorenvarmasti päätetty.



Tieto Uudesta Salesta sai hankintapäällikkö ja Uuraisten Marttojen puheenjohtajan Raija Pihlaisen kokemaan suunnatonta suuttumusta ja pettymystä. Hän ei ymmärrä, miten saleratkaisuun on päädytty, kun markettia on jo kauan odotettu.

– Ihmiset, jotka käyvät tekemässä ostokset muulta, ovat suurelta osin näitä työssä kävijöitä, kuten itsekin olen. Uuraisilta teen vain täydentäviä ostoja ja niin se jatkuukin, jos ratkaisuksi tarjotaan uusia kuoria huonolle myymäläkonseptille.

– Kesäasukkaat – joita Uuraisilla on paljon – hakevat ostoksensa suurelta osin myös Uuraisten ulkopuolelta. Useasti olen lomani aikana joutunut lähtemään valikoiman takia ostoksille Jyväskylään ja silloin en kyllä ole palkinnut Keskimaata, vaan olen hakenut tavarani kilpailijalta ihan vaan ajomatkan takia, kertoi Pihlainen.

Leena Pihl Kyynämöisiltä toteaa, että Uuraisilla on puhjennut kansanliike marketin puolesta.

– Haluamme arvoisemme kaupan, haluamme marketin, haluamme eurojemme jäävän kotikuntaan ja marketin hintatason, haluamme, että vanhuksillamme, jotka eivät pääse kaupunkiin, olisi valinnanvaraa ja edullisuutta. Meillä on vain yksi kauppa, sen pitää olla market. Market myös lisäisi kunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelisi ohikulkijoitakin. Me olemme asiakasomistajia, meilläkin pitää olla sananvaltaa.



Uuraisten eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajat Mariitta Kuitunen ja Simo Koskinen suunnittelevat kerätä Uuraisten viikon Toripäivänä adressiin nimiä marketin saamiseksi ja luovuttaa se Keskimaalle.

– Olen ottanut yhteyttä Keskimaan johtajaan Antti Määttään. Hän vastasi, että katsotaan nyt. Market on välttämätön. Uuraislaiset käyvät Saarijärvellä ja Tikkakoskella ja raha virtaa pois kunnasta. Pienituloisille matkakulutkin ovat tuntuvia. Kunnanhallituksen on tehtävä kaikkensa marketin saamiseksi, vaatii Simo Koskinen.

Asia on ollut tietenkin esillä kunnanhallituksessa. Keskimaan hallintoneuvostossa ei uuraislaisia ole. Emeritus eläinlääkäri Hannu Rantanen on edustajiston varajäsen.

– Asia on vielä kesken. Kunnanhallitus tietenkin toivoo, että uusi kauppa olisi market, mutta päätösvalta on Keskimaan käsissä. Lopullista sopimusta ei ole allekirjoitettu. Suunnitellun Salen valikoimat olisivat lähimain yhtä suuret kuin marketinkin. Kuntalaiset voisivat laittaa viestejä toimialajohtajalle ja vaikka nyt Salen palautelaatikkoon ja näin saada äänensä kuuluviin, ehdottaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Liisa Stenman-Kässi.

Tellervo Lehtoranta