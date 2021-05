Fiksu pärjää aina – vaaleissakin

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi järjestää erityiset koululaisten harjoitteluvaalit, Nuorisovaalit, kuntavaalien alla.

Tällä kertaa 248 koulun joukossa mukaan oli ilmoittautunut ensimmäistä kertaa myös Toivakan Kankaisten koulu. Apulaisjohtaja Taina Hoskari pitää vaalien järjestämistä todella tervetulleena lisänä yhteiskuntaopin opetukseen. – Koulussamme on toki aiemminkin harjoiteltu äänestämistä, esimerkiksi presidentinvaalien yhteydessä. Oppilaskuntavaaleissa äänestämme joka syksy ja yleensä koulumme eskarit toimivat tuolloin vaalivirkailijoina, hän kertoo.

Neljäsluokkalaiset järjestivät nyt vaalit ja toimivat vaalivirkailijoina. Äänioikeuttaan käyttivät 3.-6. -luokkalaiset ja osallistujia oli vajaat 30 oppilasta.

Koska kuntavaalikaranteeni on vielä lehden sivuilla päällä, kerrottakoon Kankaisten Nuorisovaalien tuloksetkin ilman nimiä: eniten ääniä napanneita kahta oikeaa kuntavaaliehdokasta luonnehdittiin oppilaiden sanoin, että ”arvostamme nuoruutta ja fiksuutta ja toisaalta elämänkokemusta ja fiksuutta”. Kokemuksena kuntavaalitoimitus sai myönteisiä kommentteja koulukkailta. Kunnanvaltuutetun odotetaan olevan fiksu ja ei saa olla kunnan rahoja tuhlaileva, mutta liikuntasali pitää haastateltujen Olan, Martan ja Noan mielestä saada Kankaisille aikaan.



– Oppilaskunnan hallitus on tänä lukuvuotena toiminut erityisen ponnekkaasti erilaisten tapahtumien järjestäjänä, kun koronan takia kaikki ulkopuoliset vierailijat ja omat vierailut ovat jääneet pois, Hoskari jatkaa. – Kankaisilla on esimerkiksi kisailtu juoksussa, hiihdossa, jääpeleissä ja kuvataiteissa.

Yhteiskunnan toiminnan ymmärtäminen on hänen mielestään tärkeää, sillä koulun tehtävä on auttaa lapsia kasvamaan aktiivisiksi kansalaisiksi ja vaikuttajiksi. – Koska koulumme periaate on Tekemällä opimme, mikäs se parempaa aitoa tekemistä on kuin omien vaalien järjestäminen.

Lea Lerkkanen