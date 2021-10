Elsa on ekologinen hybridikampaamo

Toivakassa on jo jonkin aikaa toiminut Ekokampaamo Elsa Teema-Asuntojen monitoimitalossa. Elsan yrittäjä on ruuhimäkeläinen Elina Ikäheimonen.

– Toimin yrittäjänä kahdeksan vuotta Lievestuoreella, josta 5,5 vuotta olin omassa liikkeessä yksin. Reilun pari vuotta olin toisen kampaajan kanssa samoissa tiloissa ja koronan vuoksi halusin oman työskentelytilan, eikä sellaista ollut Lievestuoreella juuri silloin saatavilla. Toivakkalainen asiakas vinkkasi, että tule tänne omalle kylälle, enkä jäänyt sitten sen enempää empimään kun aivan loistava tilakin löytyi, Elina kertoo.

Päätös kannatti ja toivakkalaiset ovat ottaneet uuden yrittäjän avosylin vastaan.

– Alku on sujunut todella hyvin, puhelin alkoi soimaan heti kun avauspäivänä laitoin ilmoituksen someen. Koulujen alettua ehdin pitämään vähän lomaa, jotta sain säilöttyä kaikki herkut puutarhasta ja metsästä.

Ekologiset arvot ovat hänelle tärkeitä myös työssä.

– Olen valmistunut kampaajaksi jo vuonna 2002, mutta olin kaupan alalla tuossa välissä. 2013 aloin tekemään kampaajan töitä ja etsin lisäkoulutusta. Ekokampaajaopinnot vaikuttivat mielenkiintoiselta ja arvoihini sopivalta, erilaiselta vaihtoehdolta. Seitsemän kuukauden lisäkoulutuksen jälkeen avasin oman ekokampaamon. Alussa minulla ei ollut kampaamon ”normaaleja” värejä ollenkaan, vaan otin ne vasta ensimmäisen äitiyslomani jälkeen käyttöön. Nyt kampaamoni on hybridikampaamo, eli palveluista löytyy ekokampaamopalvelut ja normaalin parturi-kampaamon palvelut.

Luonto on monipuolinen hyvinvoinnin raaka-ainelähde ja ekokampaamossa käytössä ovat esimerkiksi kasvivärit, savi- ja merileväpuhdistukset hiuspohjalle ja hiuksille, palvelupuolella arvomaailmaan tukevat intialainen päähieronta ja hiusten energialeikkaus.

Elina Ikäheimonen viihtyy työssään, joka on tärkeä palanen ruuhkavuosia elävän nuoren naisen elämää.

– Parasta on nähdä oma kädenjälki ja tyytyväinen asiakas. Unelmoin hiukan rauhallisemmasta tulevaisuudesta. Lapsiarki tahtoo olla aikamoista hässäkkää ja aikataulutusta, hän sanoo.

Hanna Lahtinen