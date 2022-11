Eloisaa!-ryhmästä iloa elämään

Eloisaa!-toiminta on jatkoa vuonna 2015 alkaneelle Osallistuva ikäihminen – mielekäs arki -hankkeelle. Eloisaa!-toiminta on osa Liepeen hoiva ry:n toimintaa ja sitä rahoittaa STEAn Veikkauksen tuotoilla.

– Järjestämme maksutonta toimintaa kotona asuville yli 65-vuotialle vähentääksemme yksinäisyyttä ja tukeaksemme osallisuutta ja osallistumista ryhmätoimintojen ja yhteisöllisten tapahtumien avulla. Olemme poliittisesti, uskonnollisesti ja vakaumuksellisesti sitoutumattomia ja lisäksi ryhmätoimintamme on maksutonta. Järjestämme toimintaa Laukaassa ja Toivakassa yhteistyössä kuntien, seurakuntien, kyläseurojen ja paikallisten yhdistysten kanssa. Ryhmätoimintamme kulkee motolla: Eloisaa! -toiminta – siellä missä sinäkin. Ryhmissämme kahvitellaan aivojumpan, lauta- tai korttipelien äärellä, liikutaan kuntosaleilla ja lenkkipoluilla sekä ennen kaikkea keskustellaan elämästä ja muistellaan vanhoja ja suunnitellaan tulevaa. Ryhmät kokoontuvat seurakuntien ja kuntien tiloissa, kylätaloilla ja kirjastoissa, kertoi Eloisaa!-toiminnan koordinaattori Anita Myllymäki.

Eloisaa!-toiminta sisältää myös suurempia tapahtumia kerran kuukaudessa.

– Ryhmätoiminta ja tapahtumat suunnitellaan aina yhdessä osallistujien kanssa, Myllymäki jatkaa.

Toivakan ryhmä kokoontuu torstaisin parillisilla viikoilla nuorisotila Vakkarilla. Ryhmässä kahvitellaan, on käyty kävelyllä ja paistettu makkaraa Paikkalanvuoren laavulla ja liikuttu urheilukentän maastossa.

– Harrastamme myös tietovisailua ja ristikoiden tekoa, lautapelejä ja muuta aivojumppaa. Ryhmässämme käy myös vierailijoita esimerkiksi farmaseutti ja palveluohjaaja. Toivomme ryhmään lisääkin osallistujia, Anita Myllymäki sanoo.

– Toiminnastamme ilmestyy myös Eloisaa!-niminen lehti. Jaamme lisäksi tietoa kunnan ja yhteiskunnan erilaisista palveluista.

Viime torstaina ryhmä vieraili Anna-Maria Harju-Laurilan jalka- ja kauneushoitolassa. Anna-Marian yritys on toiminut jo yhdeksän vuoden ajan. Hänellä on kosmetologikoulutuksen lisäksi myös lähihoitajan tutkinto. Eri koulutukset antavat hyvän pohjan kauneuden- ja hyvinvoinnin palveluihin, jotka ulottuvat kaiken ikäisten ja -kuntoisten ihmisten hyvinvoinnin kohentamiseen.

Anna-Maria antoi ryhmälle arvokasta tietoa jalkojen hoidosta.

– Ihmisen sairaudet vaikuttavat usein jalkojen kuntoon. Erityisesti diabeetikoiden on tärkeää huolehtia jalkojen hyvinvoinnista ja käydä säännöllisesti jalkahoidossa. Puhtaus ja hygienia ovat kaiken A ja O. Tärkeää on jalkojen päivittäinen pesu, pesuaineita ei tarvita, vain lämmin vesi riittää. Hyvä on huomioida myös sukkien materiaali. On hyvä suosia luonnonmateriaaleja, kuten villaa, merinovillaa, bambua ja puuvillaa. Hyvä hoitokeino kotihoidossa on käyttää lampaanvillaa varvasväleissä. Se estää hikoilua ja varvasvälien hautumista, opasti Anna-Maria.

– Jalkojen rasvaus on hyvä suorittaa säännöllisesti. Käyttäkää hyvälaatuisia, ravitsevia ja ihoa pehmentäviä jalkavoiteita. Sillä estetään kovettumien syntymistä. Sisällä voi käyttää tukevia sisäkenkiä tai jarrusukkia, mutta hyvä on välillä antaa varpaille myös tuuletusta ja olla ilman sukkia. Eikä ulkoilujalkineitakaan saa unohtaa. Ulkojalkineiden tulee olla riittävän leveälestiset ja pohjien tukevat kaikenlaisille keleille, hän opasti.

Kynsien hoito ja leikkuu ovat tärkeä jalkojen hoidon osa, mutta usein ikäihmisille vaikeaa. Siitä Anna-Maria antoi selkeät ohjeet.

– Paksuuntuneiden kynsien leikkuu ei usein onnistu kotioloissa. Kynsien hoidossa olen silloin apuna. Kynsien leikkuuväli on noin 3-6 viikkoa. Jos epäilee kynsissään kynsisientä, on hyvä tulla jalkahoitoon, jossa kynnet ohennetaan ja leikataan. Samalla katsotaan onko tarvetta laboratoriotutkimuksiin ja lääkärin määräämälle lääkekuurille. Palveluni tarjoaa tutkimuksen, jalkojen kylvetyksen, kovettumien poiston, kynsien hoidon ja kevyen hieronnan, sekä kotihoito-ohjeet, hän kertoi.

Jalat ja varpaat tarvitsevat myös jumppaamista. Hyvä keino on varpaiden varaan nousu, nilkkojen pyöritys ja istualtaan jalkojen tömistely lattiaa vasten.

Eloisaa!-ryhmäläiset kysyivät jalkojen pesuveden lämpötilasta.

– Vesi ei saa olla liian kuumaa. Yhtä tärkeää kuin päivittäinen pesu, on myös jalkojen huolellinen kuivaus pesun jälkeen. Mikäli itse leikkaa kynnet, on leikkuu tehtävä melko suoraviivaisesti. Kynnet kannattaa lopuksi viilata, jolloin niihin ei jää teräviä reunoja. Känsien ja kantapään kovettumia voi kevyesti raspata noin kerran kuukaudessa hiekkapaperisella raspilla. Liiallista ja liian voimakasta hiomista pitää välttää.

Rasvaushieronta on vieläkin suositeltavampaa.

– Kuollut solukko on hyvä poistaa ja hoitaa sitä kuorintavoiteilla. Hellävarainen ja ekologinen keino karheiden jalkapohjien pehmentämiseen on itse tehty kuorinta-aine. Voit sekoittaa kulhossa sokeria ja ruokaöljyä tai ottaa talteen käytetyt kahvinporot ja sekoittaa ne ruokaöljyyn. Hiero seosta jalkapohjiin muutamia minuutteja ja huuhtele vedellä. Tämän jälkeen jalkavoidekin imeytyy ihoon paremmin, Anna-Maria vinkkaa.

Veikko Ripatti