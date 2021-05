Elämän painopiste on kesämökillä

Merja ja Ahti Laitinen istuvat saunan terassilla alkukesän lämmössä. – Mökki antaa meille energiaa ja voimaa arkeen, sanoo Merja joka tällä hetkellä rokottaa ihmisiä Killerillä koronaa vastaan.

Ison Konneveden rannoilla kasvanut Ahti Laitinen, 70, halusi kesämökkinsäkin väljille vesille, mutta kun hän Merja-vaimonsa kanssa kävi vuonna 2003 Uuraisten Kangastien viereisellä Kuikkaniemellä Pikku-Uuraisen rannalla, molemmat olivat myytyjä. Pärnäsen perikunnan pienen lautamökin tilalle heille kohosi hirsinen vapaa-ajan asunto kaikin mukavuuksin.

– Miten tyhjää elämä olisi ilman mökkiä. Täällä elämä rauhoittuu, ei ole kiirettä, vaan asiat tehdään silloin, kun aika sattuu kohdalleen, sanovat molemmat, lääketeollisuudessa elämäntyönsä tehnyt Ahti ja sairaanhoitaja Merja. Mökille tullaan kesäksi ja viikonlopuiksi ympäri vuoden.

Monta asiaa on kohdalleen sattunutkin. On tehty sauna terasseineen, laitureineen ja porakaivoineen. On varastoa ja liiteriä, vajaa ja pikkuinen nili eli pylväsaitta hyönteishotelleineen. Tämän kokonaisen hirsikartanon rakentajaksi osui tuttu joulukuusenmyyjä Ville Rokkamäki, joka isänsä Reijon kanssa teki upeaa työtä upeaan maisemaan.

– Uuraisilla ihmiset ovat tervejärkistä porukkaa. Asiat hoituvat aina, kiittävät Laitiset ja Rokkamäkien lisäksi mainitsevat Minkkisen Pekan, jonka kanssa byrokratia ei tullut mieleenkään.



Höytiän ihmisiinkin Laitiset ovat tutustuneet, verkostoituneet kyläläisten kanssa ja lähteneet mukaan kyläyhdistyksen talkoisiin. – On mukava tehdä talkoita, kun ne koituvat kyläläisten hyväksi, perustelee Ahti.

Mökillä päivät kuluvat kuin siivillä. Aamulla kahdeksalta ollaan kalalla järvellä ja ja sieltä tultua sitä havahtuu, kun onkin jo myöhäinen ilta. On kukkien istutusta, pihan hoitoa, marjojen ja sienien keruuta. Kaikista luonnon antimista riittää ystävillekin vietäväksi. Kyynämöisistä saadaan kuhaa ja omasta järvestä siikaa. Sisällä mökissa käydään syömässä ja uutiset katsomassa ja heti taas mennään ulos. Lähdevettä haetaan vähän matkan päästä.

Talvella maisema kietoutuu huikaisevaan lumivaippaan, Ulkotyöt vähenevät. Silloin Laitiset lahtevät suksille. Uuraisten latuja he kiittävät erinomaisiksi, samoin niiden hoitajia lumiluonnosta puhumattakaan.



Laitiset ovat luonnonystäviä, kuinkas muuten. Tontin isot puut ovat heille tärkeitä, vaikka ikihongat ja koivut vievät voiman maasta niin, etteivät perennat viihdy. Puut ja maat tarjoavat ihailtavaksi kymmeniä vihreän eri sävyjä ja vuodenaikojen vaihtelu tuo värejä lisää ja ruska hehkuu. Jänikset käyvät vierailulla, joutsen pesii ja kuikka ui järven sinisellä pinnalla.

Ainoa harmi Laitisten mökkielämässä on läheinen tie, josta liikenteen nostattama pöly lentää tontille saakka. Mutta Pikku-Uuraisen vesi on virkistävää ja järveltä puhaltava tuulenhenkäys saa harmit unohtumaan. Elämän painopiste on kesämökillä.

Tellervo Lehtoranta