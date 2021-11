Eläköön ukkoenergia!

Uuraisten miesoletettujen seniorikansalaisten tiistaikokoontuminen eli Ukkokerho pyörii jälleen.

Rivikuukan pitkä pöytä on täpösen täynnä vahvaa elämänkokemusta ja iän mukanaan tuomaa maailmanymmärrystä. Juttu kulkee aika usein vuosikymmenten taa menneisiin seikkailuihin, mutta terve uteliaisuus pistää välillä ihmettelemään myös nykytodellisuuden ilmiöitä.

Silmäkulmissa on ryppyjen lisäksi myös pilkettä.

Ohjaajaksi on saatu Susanna Palonen, mutta pian hän joutuu ukot jättämään, sillä oman yrityksen Kuukan Kotiavun työt lisääntyivät radikaalisti, kun toinen alan toimija HuoltoS lopetti yritystoiminnan.

Susannalla onkin jännittävä hetki edessä, sillä ukoilla on ollut tapana muistaa ohjaajiaan mukavilla lahjoilla.

Monet ukkokerhon jäsenet, esimerkiksi Allan Uuttera, Reijo Rokkamäki ja Pertti Huutonen ovat sellaisia, joita kuunnellessa vastuu on vahvasti kuulijalla.

– Ihan mahtava porukka, kahvin voimalla juttu lentää ja luulen, että jokainen lähtee kerhosta virkistyneenä, ainakin minä lähden, Susanna Palonen sanoo.

Vaikka Ukkokerhon ilmapiiri on hilpeä ja kevyt, on sen tosiasiassa vahva tukiverkko myös silloin kun elämä näyttää nurjempaa puoltaan. Ukonkin elämässä joskus niin käy.

Vieraitakin kerhossa käy välillä. Tänäkin syksynä on työstään käynyt kertomassa kotihoidon sairaanhoitaja Niko Tuomela sekä poliisi Keijo Lampinen, joka yllättävää kyllä ei pakannut ketään mustanmaijan peräkonttiin.

Koronakaan ei Ukkokerhoa hiljentänyt vaan toimintaa ylläpidettiin modernisti etänä.

YLI KYMMENEN VUOTTA PYÖRINEEN UKKOKERHON vanhin, Matti Mattila istuu itseoikeutetusti pöydän päässä, junnuosastoa edustaa Esko Litmanen.

Jo yläkerran ukkokerhoon siirtyneiden nimet, kuten Iiska Toivola, Niilo Jokinen, Veikko Heinäaho ja Viljo Kimiläinen vilahtavat usein puheissa.

Ukkokerhon lisäksi Uuraisilla toimii paljon muitakin ikäihmisten kerhoja.

Ohjattua päivätoimintaa on maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin Rivikuukan kerhohuoneella.

Mukaan mahtuu uuttakin osallistujaa, joten seuraa ja juttelukaveria kaipaavien kannattaa olla yhteydessä lisäinfosta esimerkiksi kotihoidon palveluesimies Mirkka Simoseen.

Ohjattu päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, siitä on tarjolla hyötyä, tukea ja voimavaroja kotona selviytymiselle.

Hanna Lahtinen