Eläkeläissotilas elää täyttä elämää

Jari Muhonen Uuraisilta Ristontien alkupäästä on onnellinen eläkeläinen. Mies on päässyt nuorena, 59-vuotiaana vuodenvaihteessa eläkkeelle Ilmavoimista mitalien ja kunniamerkkien kera. Uusi ammatti on opiskeltavana ja vaikuttamaan pääsee juuri toiselle kaudelle valittuna kunnanvaltuutettuna. Ja harrastuksista ensimmäinen on liikunta.

Tuoreen eläkemiehen sotilasarvo on insinöörieverstiluutnantti. Se komeilee kunniakirjoissa, jotka kertovat vastasaaduista mitaleista. Puolustusvoimien kultaisen ansiomitalin hän sai talvella pitkäaikaisesta ja moitteettomasta palveluksesta isänmaan turvaamiseksi. Näin ilmavoimat muistaa myös eläkeläisiään.

Sotilasansiomitali tuli puolustusvoimien lippujuhlan päivänä sotilaallisista ansioista tunnollisena, rikkeettömänä ja yhteistyön hallitsevana maanpuolustajana. Mitalin luovutusjuhla oli hieno vallitsevan tilanteen huomioiden ja mitaleita on itse asiassa kaksi, isompi ja pienempi tilaisuuden mukaan.

Toki muitakin mitaleita Jarilla on piirongin laatikossa useita.

– Menneet sukupolvet ovat huolehtineet isänmaan puolustuksesta ja uskon, että niin tekevät tulevat sukupolvetkin. Ainakin nuorten keskuudessa on tervettä kiinnostusta armeijaa kohtaan, on Jari tyytyväisenä huomannut.



Eläkkeelle jäätyään Jari mietiskeli, jäädäkö kotiin keittiöhommiin, mutta Maija-vaimonkin mieleen oli enemmän opiskelemaan lähtö.

Jari suorittaa Gradiassa Jämsässä matkailualan ammattitutkintoa tarkoituksena valmistua luontoliikuntaohjaajaksi. Sitä varten hän talvella piti hiihtokoulua ja on parhaillaan Marjoniementilalla työharjoittelussa vetäen liikunta-aktiviteettejä vaikkapa rippikoululaisille. Luontoliikunta on tarkoitettu kaikenikäisille ja voi pitää sisällään mm. vaeltamista, retkeilyä, melontaa, maastopyöräilyä, kiipeilyä, hiihtoa, suunnistusta sekä luonnossa liikkumista ja nauttimista.

– Pääsisinpä valmistuttuani Marjoniementilalle taitoja opettamaan ja elämyksiä järjestämään, toivoo Jari.



Elokuussa Jari aloittaa toisen kautensa kunnanvaltuutettuna. Vaalityötä hän ei juurikaan ehtinyt tekemään, mutta paikka aukeni kuitenkin. Takana on neljä vuotta teknisen lautakunnan puheenjohtajana ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana.

– Uuraisilla on ollut onni saada hyvät viranhaltijat, joiden kanssa asiat hoituvat yhteistyössä luottamusmiesten kanssa, sanoo Jari, joka on avoin uuden kauden tehtäville, mitä uusi kausi sitten mahtaakaan tuoda. Keskusta-aate on hänessä verenperintöä lapsuuskodista Kinnulasta. Sydämensä hän sanoo olevankin Kinnulassa, josta Uurainen voisi ottaa oppia vaikkapa äänestysvilkkaudessa, mutta asuinkunnan asioiden hyväksi on jokaisella velvollisuus antaa oma panoksensa.

Omaa panostaan Jari on valmis antamaan myös harrastuksensa kautta lupautumalla Uuraisten Urheilijoille kestävyysjuoksumatkojen ohjaajaksi. Uusittu urheilukenttä kun valmistuu, ovat puitteet loistavat ja Leinikinpuisto vielä täydentää kaikenikäisten liikkumismahdollisuuksia.

– Kun terveyttä hoidetaan, sairaudesta aiheutuneet menot vähenevät, pohtii Jari.

Jari asuu kirkonkylän kupeessa keltavalkoisessa talossa Maija vaimon ja kahden tyttärensä kanssa.

Tellervo Lehtoranta