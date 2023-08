Tämä on niin mukavaa. Ainut asia, mikä harmittaa, on että en uskaltautunut aikaisemmin laulamaan julkisesti. Mutta nyt olen jo sen ikäinen, että minun ei tarvitse kysyä keneltäkään lupaa, vaan saan tehdä sellaisia asioita, joista nautin, sanoo Arja Heden Uuraisten karaokekerhossa. Hän on juuri esittänyt Arja Korisevan Enkelin silmin ja odottaa jo malttamattomasti seuraavaa vetoa.

Samanlaisia kommentteja on toimituksen korviin kaikunut jo pitkään. Nuorisoseurantalon karaokekerho on jotain sellaista, jota saavutaan kokemaan kaukaakin. – Tiedän, että ainakin Äänekoskelta, Suolahdesta ja Laukaasta asti tänne tullaan laulamaan, Tuula Oksanen sanoo.

– Ei tämän parempaa tunnelmaa voi ollakaan, tuumii Tenho Kines, jonka kaikki tietävät todella taitavaksi laulajaksi. Myös moninkertaisesti karaoken Kultakurkku-kisassa palkittu Kirsti Kokkila viihdyttää lauluillaan.

Myös ikäjakauma Uuraisten kerhossa on laaja. Cha cha cha helähtää noin kymmenvuotiaiden Käärijä-fanien esittämänä ja myös teinihurmuri Eewert Salmi on mukana. Toisaalta myös monella laulajalla on jo hopeaa hiuksissa – ehkäpä kuullaan myös Ruusuja hopeamaljassa.

Karaokekerhon kuten monen muunkin Nuorisoseuran talon tapahtuman käytännön järjestelyjen taustalla häärii monitoiminainen Irja Seppänen apulaisineen.



Karaokekerhossa päihdytään ainoastaan ainoastaan hyvästä kahvista ja vielä paremmasta tunnelmasta. Tästä syystä, jokainen esitys saa ansaitsemansa huomion. Yksi tärkeä karaokekerhon suosion salaisuus on keskinäinen kannustus.

– Sillä on tosi iso merkitys, miltä kuulijoiden naamat näyttää. Minäkin tutisin ja vapisin aluksi ja jossain muualla olen kohdannut sellaista palautetta, että on tehnyt mieli heittää mikki nurkkaan. Mutta täällä kaikki kannustavat ja kun itsevarmuus kasvaa, se kuuluu myös laulussa, äänekoskelainen Ritva Jaskari sanoo.

Taustalla kukka kauneinkin kuihtuu ja sävelet ovat muutenkin mollivoittoisia. Kerholaiset uskovat, että karaoke toimii usein estoisille suomalaisille mitä parhaimpana tunteiden tulkkina. Myös romantiikan kukintaa on kerhossa havaittu.

– Tämä on ite-taiteilijuuden yksi tärkeä ilmentymä, lisää Timo Kässi, jolle karaokekerhosta on tullut tärkeä harrastus kirkkokuoron lisäksi.

Tuula Salminen, eli Tuula Anneli on kokenut keikkailija, joka viihtyy myös karaokekerhossa. Kerhon yhteisö tuo turvaa muuttuvissa olosuhteissa. Vähän aikaa sitten leskeksi jäänyt Tuula on juuri myynyt vanhan kotitalonsa ja muuttanut Uuraisten keskustaan.

– Nautin nyt helpommasta elämästä ja mieltä lämmittää, että talo, jonka vanhimmat osat on rakennettu jo 1700-luvulla sai uudet nuoret omistajat. Eläma jatkuu, hän sanoo.



Onnistuneen karaoken edellytys on myös toimiva tekniikka. Nuorisoseurantalolla siitä vastaa Jouko Salmisen Musasähkö. Karaokekokemusta hänellä on Kuikan Lavalta yli 10 000 kappaleen verran

– Musasähkö on 2013 perustettu yritys. Teen karaokea, sekä rakennus- ja sähkötöitä, kertoo nuorekas eläkeläinen, joka teki yhden uran kunnan teknisessä toimessa. Hän oli vahvasti mukana myös kesän Uuraisten viikolla. Yhdessä kunnan ICT-suunnittelija Jarkko Poikosen kanssa he rakensivat Toripäivään sekä asiakas- esiintyjä-, että myyjäystävällisen äänentoiston. Uusi systeemi testattiin ääriolosuhteissa ja se toimikin oikein hyvin. Valitettavasti kaatosade vesitti muuten tapahtumaa ja vähensi osallistujamäärää reilusti.

Karaokekerhon kesätauko päättyy pian, 23. elokuuta kuljetaan jälleen autiota hiekkarantaa ja pian soi jo syksyn sävel.

Hanna Lahtinen