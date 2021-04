Ei enää vesimittarien lukemien ylöskirjaamista

Toivakka on taas loikkaamassa digiloikan. Tällä kertaa digiaikaan siirtyvät vesimittarit, kun mittarien etäluenta alkaa osin jo tämän vuoden aikana.

Yhteistyökumppaneita tarvitaan kokonaishinnaltaan edullisimpaan vaihtoehtoon useita. Toivakan kunta on tehnyt toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Onninen Oy:n kanssa vesimittareiden hankinnasta ja projektin hallinnasta sekä Kalibro Oy:n kanssa vesimittareiden asennuksesta ja siihen liittyvästä työnjohdosta. WRM Systems Oy:n kanssa tehtiin toistaiseksi voimassa oleva sopimus etäluettavien vesimittareiden lukemien toimittamisesta, hälytysten seurannasta ja raportoinnista. Lisäksi tarvittiin vielä verkkopalvelusopimus Digita Oy:n kanssa. Tarvittaessa hankitaan vesihuoltoon liittyviä asiantuntijapalveluja Alva-yhtiöt Oy:ltä.

Uudistus käynnistyy loppukesällä.



Etäluennasta hyötyvät eniten veden käyttäjät.

– Kiinteistön omistaja saa tietoa, jolla pystyy vaikuttamaan esimerkiksi vedenkulutukseensa tai estämään mahdollisen vesivahingon. Syksyllä jo osa asiakkaista saa vesilaskun kulutuksen mukaan, samaan tapaan kuin sähköyhtiöiltä. Mittarilukemat tulevat automaattisesti vesilaitoksen laskutukseen, joten vuosittainen mittarinluku jää pois. Lisäksi asiakas saa halutessaan tekstiviestillä tai sähköpostilla ilmoituksen, jos mittari havaitsee jatkuvaa vedenkäyttöä kiinteistöllä. Tämä kertoo yleensä vuodosta, jonka ajoissa havaitseminen voi pelastaa isolta remontilta. Mittarissa on myös pakkasvahti, joka hälyttää liian alhaisesta lämpötilasta, tekninen johtaja Jukka Paalanen kertoo.

Uudistus käynnistyy loppukesällä. – Tänä vuonna ainakin keskustan alueen ja osaan vanhojen vesiosuuskuntien alueen kiinteistöistä vaihdetaan uudet etäluettavat mittarit ja ensi vuonna loput. Mittareiden vaihto alkaa elokuun alussa ja siitä tiedotetaan erikseen niitä käyttäjiä, joita vaihto kulloinkin koskettaa, Paalanen kertoo.

Toivakan kunnanvaltuusto päätti vuonna 2016 tarjota vesiosuuskunnille mahdollisuutta liittyä kunnallisen vesihuollon piiriin. Viimeisimpänä liittymispäätöksen on tehnyt Satulakiven vesiosuuskunta.

Veden hintoihin näillä uudistuksilla ei ole vaikutusta. Suunnitelma vesilaitoksen talouden tervehdyttämiseksi vastaamaan vesihuoltolain vaatimuksia on Toivakassa tehty jo aikaisemmin.

Aivan vastuuttomaksi ei kiinteistön asukas vesiasioiden suhteen uusien etäluettavien mittarien aikakaudellakaan voi heittäytyä. Juuri nyt, ennen uuden mittarin asennusta olisi hyvä hetki tsekata omien laitteiden kunto.

Uusien etäluettavien mittareiden vaihto edellyttää tuloveden sulkuventtiilin sulkemista, sillä monissa taloissa pannuhuoneessa tai muualla sijaitsevien omien sulkujen käyttövarmuus on epävarmaa. Ne voivat ruveta vuotamaan, kun niitä ei ole käytetty vuosikausiin. Samoin on tulovesiputken pihalla olevan sulkuventtiilinkin kohdalla. Samalla, kun sulkuventtiilejä etsitään, pyritään löytämään myös mahdollisesti kadoksissa olevat viemärikaivot.

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitajat Pekka Koivunen ja Olli Manninen kartoittavat sulkuventtiilien ja kaivojen sijainnit. Ripatin perheen sulkuventtiili Versotien varrelta löytyi Mannisen metallinpaljastimen avulla. Pian vierestä löytyi myös viemärikaivo, joka oli liki puolen metrin syvyydessä mullan alla ja päällä kasvoi vielä pensasaita. Kuka lie vuosikymmenet sitten kaivon sinne peitellyt? – VR



– Nyt olisi hyvä aika tarkastaa ja koestaa rakennuksen sisällä oleva vesisulku. Sen ehtii hyvin vaihdattaa uuteen ennen mittarin vaihtoa, jos se ei jostain syystä ole toimiva. On huomioitava, että vain vesimittari on kunnan vesilaitoksen omaisuutta ja vesilaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaisesti kaikki muu siinä ympärillä on kiinteistön omistajan vastuulla olevaa tekniikkaa. Suosittelen ottamaan minuun yhteyttä, jos havaitsee, että sulkuventtiili ei toimi, koska sen vaihtaminen vaatii tonttisulun sulkemisen ja sitä ei asiakas itse saa mennä kääntämään, Paalanen kertoo.

Jos tonttisulku ei pidä, tai sitä ei löydy niin vesilaitos etsii sen vaikka kaivinkoneella ja vaihtaa uuteen.

– Toivotaan, että näitä taloja ei olisi kovinkaan monta, Paalanen päättää.

Hanna Lahtinen