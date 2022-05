Efektiä elämään ja kotiin

Sari Nykänen perusti yrityksen pari vuotta sitten ja sen jälkeen kaikki on mennyt päin seiniä.

Toisin sanoen yrittäjyys on yllättänyt hänet positiivisesti ja Efektimaalaus Nykänen Oy on saanut tehdä monta mielenkiintoista projektia ja toteuttaa samalla asiakkaiden unelmia persoonallisesta ja yksilöllisestä kodista.

Seinästä yritysidea lähtikin liikkeelle. Oman kodin keittiön seinästä, joka sijaitsee Uuraisten Jokihaarassa, lähellä Laukaan rajaa ja Vehniää.

– Ensin minulla oli kullanvärinen hana. Mietin, että haluan sen seuraksi hyvin pelkistetyt kalusteet, mutta että päätyseinästä voisi tehdä näyttävän, Sari Nykänen kertoo.

Sellainen siitä todella tulikin, mustan ja metallin eri sävyt leikkivät ja muuntuvat valaistuksen ja katsomiskulman mukaan.

Keittiön seinän pohjalla on aivan tavallinen Gyproc-levy, jonka päälle Sari levitti laastin, jotta pohjasta tuli hieman röpelöinen, sen päälle hän veti tummanvihreän pohjamaalin, jonka päälle taiteili sienellä ja teloilla ainutlaatuisen ilmeen kahdella eri metallihohtosävyllä.



Keskellä olohuonekeittiötä oleva massiivinen vuolukivitakka muuttui myös täysin mustalla maalilla ja kultaisilla tehosterajauksilla, sekin istuu nyt täydellisesti ympäristöönsä.

– Vuolukiven maalaukseen valmistaja suosittelee vain omaa varsin kallista maaliaan, mutta oman takan kohdalla uskalsin ottaa riskin ja kokeilla vähän halvempaa vaihtoehtoa, mikä tuntuu toimivan aivan yhtä hyvin. Keittiöprojektimme toki eli ja muuttui hieman matkan varrella, mutta lopputulokseen olen todella tyytyväinen, Sari Nykänen sanoo.

Sari Nykänen on valmistunut 2014 maalariksi, jonka jälkeen hän opiskeli rakennusinsinööriksi. Hän on työskennellyt alan yrityksissä ja viime vuonna Gradialla ammatillisessa oppilaitoksessa pintakäsittelyalalla opetustehtävissä. Tekemisen tahti on suorastaan hengästyttävä.

– Oman rempan myötä päätin aloittaa OP-kevytyrittäjänä. Viime vuoden elokuussa perustin toiminimen ja viime vuodenvaihteessa yritys muuttui osakeyhtiöksi. Nyt tuntuu, että nälkä vain kasvaa ja suoritan myös sisustussuunnittelijan opintoja, Sari Nykänen kertoo.

– Valmistun myös ensi syksynä ammatilliseksi opettajaksi ja pidän tosi paljon myös siitä työstä. Opiskelu on sujunut hyvin työn ohessa, sillä maalaamisessa on paljon esimerkiksi kuivumisen odottelua ja ne ajat olen käyttänyt opiskeluun, hän jatkaa.



Efektimaalaus Nykänen aloitti juuri kun korona alkoi kurittaa ja rajoittaa ihmisten elämää. Sisustusalalla ikävästä asiasta on ollut jopa hyötyä, sillä etäilyn ja kotoilun myötä ihmisillä on ollut aikaa tuijotella omia seiniään ja miettiä, kuinka kotia saisi uudistettua.

– Aivan aluksi tuli tilauksia lähinnä puskaradion kautta, sittemmin myös sosiaalinen media on ollut tosi tärkeässä roolissa. Ihmiset ovat somessa ja etsivät referenssejä. Kuvien laadulla on iso merkitys. Muiden yrittäjien tukiverkostot ovat myös tosi tärkeitä, minulla on paljon tuttuja tekijöitä Jyväskylässä ja myös kotikunnassani Saarijärvellä, Sari Nykänen kertoo.



Maalausten lisäksi Nykänen myös tapetoi, yleensä häntä pyydetään apuun hiukan haastavamman tapetin, kuten seinän kokoisen valokuvatapetin tai perinnetapetin asentamisessa.

– Toki minulla on kaikki perusmaalarin taidot yhä hallussa, mutta haluan keskittyä efektiseiniin, sillä se on se, mistä minä sytyn, mitä eniten haluan suunnitella ja tehdä. Teen usein mallipaloja, jotta asiakas saa parhaimman mahdollisen kuvan jo ennakkoon ja voi esittää toiveita. Tutustun suunnitteluvaiheessa myös asiakkaisiini, sillä koti pitää olla persoonansa näköinen. Isossa maalausfirmassa työskennellessäni jäin kaipaamaan, etten tavannut loppuasiakasta, Nykänen kertoo.

Efektiseinä on katseenvangitsija ja kokonaisuuden kannalta on hyvä se sellaisena pitääkin. Liian paljon erilaista pintaa tekee kokonaisuudesta rauhattoman. Tällä hetkellä sisustuksessa arvostetaan paljon luonnollisuutta, luonnollisia murrettuja värejä ja ekologisuutta. Halutaan rauhallista, mutta elävää pintaa, kliininen valkoinen ei ole tämän päivän juttu.



– Monet ajattelevat, että huone pienenee tummilla sävyillä, mutta aina ei näin suinkaan ole. Valaistuksella on tosi iso merkitys. Itse käytän paljon hengittävää kalkkimaalia, suojavahan jälkeen se kestää hyvin kulutusta. Betonimaisia pintoja suositaan yhä myös paljon, vaikka sen väistymistä ennakoidaan, Sari Nykänen kertoo.

Efektimaalaus Nykäsen tulevaisuus näyttää valoisalta ja mahdollisuuksia täynnä olevalta. Sisustussuunnittelupalvelu tuo hyvän lisän palvelutarjontaan. Kohteet ovat vaihtelevasti remontti- sekä uudiskohteita.

– Pelottavan hyvin on mennyt ja yritys on tuntunut uskomattoman omalta. Olen saanut myös läheisiltäni valtavasti tukea. Eniten nautin projekteista, joissa saan olla suunnitteluvaiheesta viimeiseen pensselinvetoon saakka mukana ja siitä, että tekeminen tuntuisi aina yhtä hyvältä. Haaveena on pitää toiminta yhtä monipuolisena tulevaisuudessakin; suunnittelutyö, käytännön tekeminen ja sivutoimisesti opetustyötä, Sari Nykänen sanoo.

Teksti ja artikkelikuva: Hanna Lahtinen

Kohdekuvat: Miina Matilainen