Eewert suuntaa lukioon ja taidealalle

Eewert Salmi, 15-vuotias ja yhdeksäsluokkalainen nuori mies Uuraisten Höytiältä löi itsensä kuntalaisten tietoisuuteen Suomalaisen messun esityksessä upeaäänisenä solistina. Hän kajautti komeasti Vaari-vainaan kanteleen ja sai kiitosta ja kehuja roppakaupalla.

Musiikin täyttämä tulevaisuus kiehtookin, sillä Eewert haaveilee artistin urasta eikä näyttelijänkään ammatti ole ollenkaan poissuljettu. Eewertillä on pohjaa, mistä ponnistaa. Joulutodistuksen keskiarvo ylitti reippaasti yhdeksikön ja mieliaineet ovat koulussa liikunnan ja musiikin lisäksi äidinkieli, historia ja yhteiskuntaoppi.

Liikkumisen iloa hän on kokenut jalkapallon parissa jo 6-vuotiaasta lähtien. Tällä hetkellä Eewert pelaa FC Vaajakosken B-juniorijoukkueessa ja Petäjäveden Petäjäisissä. Siellä hän on siirtymässä astetta ylemmäs, miesten peleihin.

Liikuntaa Eewert harrastaa myös luonnossa. Hänellä on metsästyskortti ja ja pienriistan metsästys ja kalastus vievät vapaa-aikoina metsään ja vesien äärille. – Isoveli Eetun kanssa yhdessä metsästetään ja hän tykkää kokata saaliista, sanoo Eewert, joka on Petri ja Suvi Salmen viidestä lapsesta toiseksi nuorin. Kaikki ovat lahjakkaita, opinnoissa ja koulussa hyvin menestyneitä niin Eetu, Eero, Elli kuin Elviirakin.



Pianoa Eewert on soittanut yhdeksän vuotta, mutta laulamisesta on vasta viime aikoina tullut yksi suosikkiharrastuksista ja opiskelun kohteista. Häntä opettaa kansalaisopistossa Sari Eirtola-Loukola.

Eewert laulaa ja opiskelee äänenmuodostusta ja niistä opinnoista hänet messuun napattiinkin.

– Jännitti kovasti etukäteen, mutta sitten kun pääsi alkuun, laulamisesta ihan nautti, myöntää Eewert.

Suvi-äiti pitää poikaansa lapsistaan sosiaalisimpana, kilttinä ja ennustaa pojalleen luovaa alaa. Äitiään kiittää Eewertkin.

– Minulla on ollut hyvä lapsuus ja siltä pohjalta on helppo ponnistaa. Eewertillä on sävelet selvillä. Hän haluaa Petäjäveden pieneen lukioon kolmeksi vuodeksi, ja sitten menestyä opinnoissa.

– Tietysti haluan terveen ja ehjän elämän ja oman perheen. Unelmana on, että jossakin vaiheessa elämää voisi palata Uuraisille takaisin.

Tellervo Lehtoranta