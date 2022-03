Toivakan kirjastolla oli viime maanantaina digitukitoiminnan käynnistyspäivä. Tilaisuudessa kuultiin tietoisku turvallisesta netin käytöstä, päästiin tutustumaan Toivakan uusiin digitutoreihin ja saatiin apuja arjen digipulmiin.

Jyväskylän ammattikorkeakoululta oli tietoiskua pitämässä Tuukka Kivioja. Hän kertoi mm. tietoturvasta ja turvallisesta netinkäytöstä. Suomessa nettihuijauksissa menetettiin pelkästään viime vuonna arviolta 35 miljoonaa euroa.

– Tärkeintä on tunnistaa netin käytön vaaranpaikat, kuten huijaussivut ja huijausviestit. Aina ei ole helppoa tunnistaa mikä on luotettavaa tietoa ja mikä ei.

– On myös tärkeää tietää , että jos vahinko tapahtuu, niin miten silloin toimitaan. Mitä tehdä, jos esimerkiksi luottotiedot ovat joutuneet vääriin käsiin, kertoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Digivireä Keski-Suomen projektipäällikkö Susanna Nurmeksela.



Jatkossa Toivakan kirjastolla on joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina paikalla digituutori, eli vapaaehtoinen digitukija. Digitukijaksi pääsy ei edellytä erityisosaamista. Tärkeintä on halu auttaa ikäihmisiä digipulmissa.

– Tutorilta saa opastusta laitteiden käytössä ja sähköisten palveluiden, kuten omakannan tai Kelan palveluiden hyödyntämisestä. Tärkeä osa-alue on myös ajanvarausten, esimerkiksi laboratorioaikojen hakeminen netissä.

Digitutorille voi varata ajan Toivakan kirjastolta, jolloin pääsee henkilökohtaisen tuen piiriin. Tutorit ovat kevään aikana Toivakan kirjastolla 4.3., 4.4. ja 2.5.

Digitukea Toivakassa tarjoavat tutorit Sinikka Nygård ja Seppo Salminen. Heiltä saat jatkossa apua ja opastusta sekä rohkaisua esimerkiksi tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käytössä. Myös uusia tuutoreita otetaan mielellään mukaan toimintaan. Uusille vapaaehtoisille tuutoreille järjestetään tehtävän hoitamiseksi maksutonta valmennusta. Tutoreiden yhteyshenkilönä Jamkissa on Susanna Nurmeksela. Hankkeen tavoitteena on käynnistää digitukitoimintaa myös Uuraisilla syksyn 2022 aikana.

Vapaaehtoistyö on antoisaa, se tarjoaa parhaimmillaa mukavaa tekemistä, hyvää seuraa, tarpeellisuuden tunnetta ja iloa onnistuneesta lopputuloksesta. Hienoa on kun vapaaehtoisuuden kautta voi jakaa omaa osaamistaan, on se sitten mokkapalojen leivonta, haravointi tai ystävä kuunteleminen.

Tulevaisuudessa yhä enemmän on tarvetta myös digitaitojen opastajalle, sellaiselle henkilölle, joka puhuu tavallista suomea, eikä mitään koodinörttiä ja osaa käyttää sopivasti rautalankaa asioiden selkeyttämiseen.

Digivireä Keski-Suomi –hankkeen tavoitteena on löytää jokaiseen keskisuomalaiseen kuntaan digiopastajia, tutoreita. Tutorin tehtävänä on auttaa apua tarvitsevia ikäihmisiä digiasioissa oman osaamisen pohjalta.

Tutorointi perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä se vaadi erityisosaamista. Tärkeintä on, että haluat auttaa oman alueesi ikäihmisiä digipulmissa. Tutorin tunnistaa rohkeasta ja innostuneesta asenteesta. Tutorin ei edellytetä olevan tietotekniikan asiantuntija, vaan tietokoneen tai kännykän käytön perustaidot sekä kyky löytää tietoa erilaisiin kysymyksiin internetistä riittää.



Hankkeen aikana tutortoiminnasta kiinnostuneille ja tutoriksi ryhtyville järjestetään valmennuksia, joissa perehdytään tutortoiminnan ja digiopastuksen pelisääntöihin, perehdytään hieman tietotekniikan perusteisiin ja ennen kaikkea mietitään, missä ja milloin digitukea tarjotaan omassa kotikunnassasi.

Yleensä tutorit opastavat 1-2 viikon välein parin tunnin ajan jossakin kylän kohtaamispaikassa, joka voi olla vaikkapa kirjasto, palvelutalo, kylätalo, yhdistysten tilat tai vaikka huoltoaseman kahvio. Toimintaan sitoudutaan aina noin puoleksi vuodeksi kerrallaan ja työtä jaetaan tutoreiden kesken.

Tutortoimintaa on järjestetty Jyväskylässä Ikääntyvien yliopistossa jo 25 vuoden ajan. Keski-Suomen uudet tutorit pääsevät mukaan verkostoon, joka tarjoaa maksutonta lisäkoulutusta ja yhteisöllistä tukea sekä harrastuksen mukavassa seurassa.

