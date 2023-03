Biokaasulaitos Toivakkaan

Toivakkalainen Mäntyniemen tila tuottaa naudanlihaa ja karjaa tilalla on noin 500 eläintä. Tilalla lämmitetään tällä hetkellä hakkeella, mutta tilanteeseen on tulossa muutos.

Demeca Oy:n kanssa on solmittu sopimus ja ensi kesänä tilalle rakentuu kiintomädätys-biokaasulaitos, jonka reaktoritilavuus on 1100 kuutiota ja jonka syötteenä käytetään lietelantaa. Tuotteena saadaan sähköä ja lämpöä maatilalle, mutta myös käyttökelpoista typpilannoitetta, mikä on nykyisessä maailmantilanteessa erityisen tärkeää. Metaanin tuoton lisäksi biokaasun tuotantoprosessi muuttaa raaka-aineen ravinteet kasveille paremmin saatavaan muotoon.

– Ajatus omasta biokaasulaitoksesta on itänyt jo pitkään, mutta viimeistään lannoitteiden huima hinnan nousu ja energian hintojen heilahtelut vahvistivat ajatusta. Voimalan valmistumisen jälkeen olemme omavaraisia energian suhteen ja lannoiteomanvaraisuus kasvaa huomattavasti, Lauri Jaatinen sanoo.

Kyseessä on miljoonaluokan hanke, joka luonnollisesti myös pienentää maatilan hiilijalanjälkeä merkittävästi.

– Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hiilineutraalia naudanlihaa, Lauri Jaatinen sanoo.

Hanna Lahtinen