Autourheilun juhlaa Kotaperällä

Teuvo Tanner vietti synttäreitä viime syksynä. Paitsi että ei viettänyt, sillä korona kutisti elinpiiriä silloin ihan pahimmillaan. Juhlimattomien juhlien aikaan jo pidempään mielessä itänyt ajatus alkoi voimistua. Mitäpä jos omalla tilalla Kotaperällä järjestettäisiin rallikisat. Tuumasta toimeen ja nyt ollaan siinä pisteessä, että ensimmäinen Kotaperän Rally Sprint ajetaan lauantaina 5.3. aamupäivästä alkaen.

– Siikin Timon kanssa asiaa ensin pähkäiltiin ja sitten päätettiin perustaa yhdistys, Kotaperä Racing Team ry, joka helpotti huomattavasti lupien hakemista ja asioiden hoitoa. Aika paljon byrokratiaa rallin järjestäminen vaatii. Piti hakea melulupa, tehdä turvasuunnitelma, ottaa pari vakuutusta, tehdä palo- ja pelastussuunnitelma, sekä yleisötilaisuuden tapahtumailmoitus poliisille, Teuvo Tanner luettelee.

Sponsoreitakin on pitänyt hankkia, sillä ihan halpaa huvia rallien järjestäminen ei ole. Kuluja syntyy eniten ajanotosta, joten jokainen myyty kympin lippu tulee tarpeeseen.

Sopivasti Teuvo ja Eliisa Tannerin kulttuurituottajaksi opiskeleva Suvi-tytär tarvitsi koulutukseensa viimeisen tuotantotyön ennen valmistumista. – Toimin kilpailusihteerinä ja hoitelen markkinointia, eli minä teen ne haastavammat tietokonehommat, mitä iskä ei osaa, Suvi nauraa ja lisää, että yksi tärkeä tehtävä on myös rauhoitella isää, jota ensimmäisen oman kisan järjestäminen jännittää niin, että yöunetkin ovat jo välillä menneet. Suvilla on kokemusta useista tapahtumaprojekteista ympäri Suomen.



Rallin virallinen nimi on pääsponsorin mukaan Kaivutyö Salmela Rally Sprint ja Antti Salmela on myös vahvasti mukana järjestelyissä. Kilpailijoiden yhdyshenkilönä toimii Timo Siik.

Ilmoittautuneita on nyt parikymmentä, mutta kisan lähestyessä järjestäjät toivovat osallistujamäärän kasvavan reilusti. Kilpailunjohtaja Teuvo Tanner uskaltaa haaveilla 60 autosta, mikä rimmaisi hyvin juuri saavutetun iän kanssa.

Teuvo Tannerin ralliharrastus alkoi jo nuoruudessa ja pyttyjä on kertynyt kirjahyllyllinen. Viime vuosina uutta intoa on tuonut omasta perheestä löytynyt kartturi, tytär Tiina Tanner. Menestys on tänä vuonna ollut suorastaan loistokas, takana on kaksi kisaa ja kaksi luokkavoittoa R-Cupissa Toyota Starlettilla, alle 1300 historic-luokassa.

Yleisöä paikalle Kaivutyö Salmela Sprinttiin toivotaan runsaslukuisesti. Kilpailualue sijaitsee lähellä Multian rajaa. Osoite on Sillanpääntie 29, Uurainen-Multia-tieltä käännytään ensin Kotamäentielle. Samalla voi ihmetellä Fingridin Metsälinjaksi nimetyn 400 kilovoltin ja 305 kilometrin voimalinjayhteyden rakennetumista ja tutustua Uuraisten läntisimpään kolkkaan.

Teuvo Tanner esittelee oman kilpailun palkintopokaalia, joka on kotaperäläistä käsityötä ja Uuraspuun Markku Koskisen valmistama.



– Jännä juttu, että vaikka Uurainen ei ole iso kunta, niin ei me tunneta oikein Hirvaskangasta ja luulen, että siellä asuvat ei paljoa Kotaperästä tiedä, Eliisa Tanner sanoo.

– Ihanteellinen kilpailusää olisi viitisen astetta pakkasta ja sellainen, että varmasti ei taivaalta sataisi mitään pariin päivään, huokaa Teuvo Tanner, jolle kilpailuradan auki pitäminen on ollut iso urakka runsaslumisena talvena paikalla, joka on erittäin tuiskualtis.

– Syksyllä katselin marjoista notkuvia pihlajia iloisena ja luotin, että vanhan kansan sanonta ”pihlaja ei kahta taakkaa kanna” pitää paikkansa. Uskoni vanhaan kansaan on romahtanut, Tanner huokaa toisen kerran.

Keskinopeuden hän arvelee 3,3 kilometrin lenkillä jäävän hiukan alle satasen. Lenkki ajetaan osallistujamäärästä riippuen kaksi tai kolme kertaa.

Kotaperä Racing Teamilla on myös Facebook-sivut, jonne on ennen kisaa tulossa arvonta, jonka voittaja pääsee nolla-auton kyytiin.