Askel askeleelta kohti parempaa oloa

Kevätaurinko houkuttaa lähtemään ulos. Työikäinen vastuuntuntoinen ihminen kuitenkin tapaa ajatella, että teen vielä tämän ”tärkeän” asian ja sitten sallin itselleni kävelylenkin kevätsäässä. Usein vain niitä ”tärkeitä” asioita kasaantuu niin paljon, että aurinko ehtii laskea ja se supertärkeä asia, eli oma hyvinvointi, unohtuu.

Tänä keväänä Uuraisten kunta järjestää yhdessä Uuraisten Yrittäjien kanssa ASKEL-kampanjan, joka on suunnattu nimenomaan työikäisille.

Idean isän kunnia menee Jouko ”Kippinen” Kivelälle, joka Shellin pihalla pysähtyi Viivi Rautiaisen kanssa jutustelemaan ja kertomaan kuinka sinänsä ikävä asia, eli lomautus on tuonut myös paljon hyvää elämään, kun työnteolta vapautuneen ajan on voinut käyttää ulkoiluun.

– Kampanja haastaa ja kannustaa työikäisiä harrastamaan arki- ja hyötyliikuntaa enemmän. Omaan terveyteen on tärkeää kiinnittää huomioita jo työikäisenä, sanovat idean kampanjaksi jalostaneet Uuraisten vanhuspalveluiden palveluesimies Mirkka Simonen ja fysioterapeutti Viivi Rautiainen.

Järjestäjät ovat ajan hermolla siinäkin mielessä, että sote-uudistuksen myötä vastuu ennaltaehkäisevästä terveystyöstä jää yhä suureltaosin kunnille. On kaikkien etu, mitä paremmassa kunnossa siirrytään eläkkeelle ja pikkuhiljaa vanhuspalveluiden pariin.



Kampanja korostaa erityisesti hyötyliikunnan merkitystä, jokapäiväisiä pieniä liikuntatekoja.

Tärkeää on kerätä askelia tasaisesti koko päivän ajan ja huomata arjessa tapahtuvan hyötyliikunnan merkitys.

Kampanjassa ei ole kyse verisestä kilpailusta, vaan ennen kaikkea oman hyvinvoinnin lisäämisestä. Kannustukseksi on kuitenkin luotu lomake, jolla askelten kertymisen seuraaminen on helppoa ja eniten askelia keränneet myös palkitaan Uuraisten uuden urheilukentän avajaisissa 5.6. Aktiivisin työporukka palkitaan Huutoniemen lahjakortilla. Lisäksi arvotaan sporttisia tuotepalkintoja.

Askelia voit laskea esimerkiksi omalla älykellolla. Kampanjan aikana jokaisella askeleella on väliä, sillä mittausjakson aikana kootut askeleet lasketaan yhteen ja niistä lasketaan päiväkohtainen keskiarvo. Askelia voi kerätä kaikesta päivittäisestä aktiivisuudesta ja liikunnasta, rajoitteita ei ole.

Kampanjaan voit osallistua yksin tai työporukalla. Erityisesti kannustetaan liikkumaan myös yhdessä työporukan kanssa. Mielikuvitusta käytämällä voi usein myös työn tekemisen ja liikunnan yhdistää. Esimerkiksi Oikarissa toimivassa päiväkoti Helmessä on kehityskeskustelut käyty jo vuosia kävellen. Hapekkaassa ilmassa ajatus kulkee ja ideat syntyvät tunkkaista toimistoa paremmin

Askel-kampanja tarjoaa myös mittaustyökaluja oman kunnon kehittymisen arviointiin. Kampanjan alussa ja lopussa voi osallistua vapaaehtoisiin Uuraisten kunnan tarjoamiin kuuden minuutin kävelytesteihin, ensimmäinen kävellään aprillipäivänä ja toinen toukokuun viimeisenä.

Viivi Rautiainen valittiin vuoden 2021 liikuttajaksi Uuraisilla perjantaina 11.3. Keski-Suomen Liikuntagaalassa oheisten perustelujen kera. Aktiivinen seuratoimija Viivi Rautiainen tekee monipuolista, pyyteetöntä lajiohjausta ja toimii aktiivisena ja vastuullisena seuratoimijana 100-vuotiaassa Uuraisten Raiku ry:ssä. Lisäksi Viivi tekee arvokasta työtä Uuraisten fysioterapeuttina kunnan ikäihmisten palveluissa. Ruusun Viiville ojensi peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen. Kuva Touho Häkkinen.

