Asiapohjalla eteenpäin

Jouko Nykänen on 62-vuotias Uuraisten peruspalvelujohtaja, jolla on työvuosia takana kunnassa jo yli 30 vuotta. Hän on toiminut ja hankkinut kokemusta monissa ylikunnallisissa sote-hankkeissa jo kauan ennen kuin hyvinvointialueita alettiin edes suunnitella.

Viime vuonna järjestetyt aluevaalit saivat hänet aktivoitumaan ehdokkaaksi Keskustan riveissä ja luottamusta löytyi läpimenoon saakka.

Palokuntatoiminta on Nykäselle tärkeää, hän on toiminut Uuraisten VPK:ssa yli kolmekymmentä vuotta, suurimman osan tästä yksikönjohtajan tehtävässä.

– Pienen metsätilan haltijana myös metsä- ja puutarhatyöt ovat tulleet tutuiksi. Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi neljä lasta, joista kolme täysi-ikäisiä, hän kertoo.

Keski-Suomen aluevaltuustossa Jouko Nykänen toimii aluevaltuutettuna, aluehallituksen varajäsenenä, henkilöstöjaoston jäsenenä ja aluehallituksen edustajana vanhusneuvostossa. Hän on myös Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja.

Miksi lähdit ehdokkaaksi?

– Aluevaaleissa tuli hyvä kannatus ja sen vuoksi vastaus oli myönteinen kun kysyttiin halukkuutta lähteä ehdokkaaksi myös eduskuntavaaleissa. Laaja-alaisena viranhaltijana ja työntekijänä olen tottunut toimimaan asiapohjalla ja kun siihen on voinut yhdistää luottamushenkilötyön, niin siitä on syntynyt kokonaisuus, josta olisi hyötyä myös valtakunnan tasolla.

Millainen on poliittinen taustasi? Entä millainen taustaryhmä sinulla on?

– Poliittinen tausta on, että asiat ratkaisevat. Keskeisenä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuus, sekä maaseudun asiat ja talous. Taustaryhmä on oma perhe ja paikallisyhdistys.

Minkä uskot nousevan puhutuimmaksi vaaliteemaksi, entä mikä on sinun tärkein (tärkeimmät) teemasi?

– Maan talous- ja ihmisten peruspalvelujen turvaaminen. Suomen turvallisuudesta on laaja yksimielisyys. Omat teemani sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuus, ilmastoasiat, talous, sekä maaseudun asiat.

Onko jokin erityisesti keskisuomalainen asia, johon haluat vaikuttaa?

– Maakunnan edunvalvonta kuntoon kaikissa asioissa, tähän mennessä olemme olleet osin sivustakatsojana.

Millä alalla olet asiantuntija?

– Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien kokonaisuus, sekä käytännön kokemus pelastustoimesta. Kokonaisuuksien hallinta ja talous.

Millaisten asioiden uskot nousevan esiin päätöksenteossa seuraavan neljän vuoden aikana?

– Talouden haasteiden ratkaisut ja se että löydetään niihin ratkaisut, jotka eivät vaaranna ihmisten peruspalveluja, eikä toimeentuloa.

Miten nykyinen eduskunta ja hallitus ovat mielestäsi selvinneet melko erikoislaatuisista viime vuosista?

– Kohtuullisen hyvin, ei ole toistettu 1990-luvun alun virheitä joiden seurauksia kannetaan vieläkin. Talouden hoidossa ei ole onnistuttu riittävän hyvin. Turvallisuuden osalta ratkaisut ovat olleet eduskunnassa yksimielisiä.

Epäkohta, johon haluat puuttua?

– Ikäihmisten palvelut ja toimeentulo, ilmastopaniikista rakentavaan toimintaan ilmaston hyväksi, Keski-Suomen edunvalvonta kuntoon.

Ennusta viiden puolueen kärki vaaleissa?

– Keskusta, kokoomus, perussuomalaiset, sosiaalidemokraatit ja vihreät.

Millainen uskot olotilasi olevan 2.4.2023 klo 20?

– Helpottunut.

Hanna Lahtinen