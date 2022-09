Arja elää ja esiintyy ilon kautta

Auringonkukan keltaiseen paitaan sonnustautunut Arja Koriseva pelmahtaa sisarensa Eijan emännöimään toivakkalaiseen Sun Toive -ravintolaan ja puhe alkaa pulputa välittömästi. – Minä en ole lokeroitunut, olen saanut pitää musiikissani yllä monta genreä, hän iloitsee.

Arja Korisevan muistavat kaikki tangokuningattaren roolistaan, mutta tangot ovat vain yksi musiikin laji, joita hän tulkitsee lavoilla ja konserttisaleissa. Hänestä piti alun perin tulla oopperalaulaja ja opettaja, molempia aloja hän opiskeli yhtä aikaa. Opettajaksi Arja valmistui Hämeenlinnasta ja klassista laulua hän treenasi seitsemän vuotta konservatoriossa Jyväskylässä. Oopperan sijasta kuvioihin tulivat operetit ja musikaalit. – Olen laulanut 33 vuotta ja klassisen laulun opinnoilla on suuri ansio sille, että ääneni on kestänyt. Monipuolinen taiteilija iloitsee siitä, että vuodet ovat tuoneet koko ajan uutta yleisöä.

Jos tarkkoja ollaan, ensimmäisestä tanssilavakeikasta on peräti 44 vuotta. 70-luvun lopulta lavat kutsuivat ja voin todeta, että olen nähnyt ja kokenut sen kulttuurin koko kirjon. – Tanssitin suuria ikäluokkia ja myöhemmin ujutin konserteissa iskelmien sekaan myös klassisia kappaleita. Omariskisiä konserttikokonaisuuksia ei 90-luvulla tehnyt iskelmämusiikin esittäjistä minun lisäkseni juuri muut kuin Katri-Helena ja Tapani Kansa, Arja kertoo.

Arjan uralle mahtuu lukemattomia konsertteja niin konserttisaleissa kuin kirkoissakin. Tv-esiintymisiä, teatteriareenoita ja jo mainittuja tanssilavoja hän on valloittanut ympäri maata.

Jos kuvittelette, että kaikki on jo saavutettu, erehdytte. Arja on menestynyt heti myös uusilla avauksillaan. Taiteilijaa kiehtoo laulujen sanoittaminen, myöhemmin ehkä myös säveltäminen. Arja kirjoitti yhdessä Eija Hinkkalan kanssa ensimmäisen julkaistun laulunsa ”Puhun pienillä kirjaimilla”. Seinäjoen tangomarkkinoiden tangon sävellys- ja sanoituskilpailuun he osallistuivat tänä vuonna tangolla ”Etten kuollut turhaan” ja voittohan sillä napsahti. Nyt Arja odottaa jo ensi vuotta ja Espanjaa, jossa Heikki Salo järjestää perinteisen biisileirin.

Arja kertoo keränneensä jo pitkään materiaalia sanoituksiinsa; tarinoita ja lauseita, jotka on sanottu kivasti tai eri tavalla. Niistä muotoutuu uusia ideoita kypsymässä oleviin sanoituksiin.

Arja rakastaa tarinakonsertteja, ne kuten myös juontonsa hän kirjoittaa aina itse. Hän tahtoo myös tietää, mitä kuulijat haluavat. Siksi hän toivookin ihmisiltä ideoita ja ajatuksia tuleviin teksteihinsä.

Arja haluaa puhutella ihmisiä konserteissaan, tuottaa iloa ja hyvää mieltä, saada aikaan erilaisia tunnetiloja ja voimaannuttavia hetkiä. – Musiikilla on hyvinvoinnin ylläpitämisessä suuri merkitys. – Heittäydyn työhöni täysillä, sillä ihmisten hyvinvointiin vaikuttaminen musiikin avulla on ollut aina kutsumukseni, Arja kuvailee.

Arjalla on laulamisen ja esiintymisen lisäksi monia muitakin rooleja. Hän on pian neljä vuotta heiluttanut Toivakan kirkkovaltuuston puheenjohtajan nuijaa. Hän kehuu valtuutettujen joukkoa ja kirkkoherraa lämpimästä, yhteen hiileen puhaltavasta ja innostavasta tavasta hoitaa luottamustehtäviä.

Kirkko ja seurakunta ovat aina olleet Arjalle tärkeitä paikkoja. Hän on aina laulanut kirkossa, kuten kirkkokuorossa laulanut äitinsäkin. Lapset ovat olleet aktiivisia partiolaisia. Kirkko on aina ollut myös juhlava konserttisali.

Arja toivoo, että uudetkin ihmiset lähtisivät rohkeasti ehdokkaiksi tuleviin seurakuntavaaleihin. Olemalla oma itsensä riittää, ei tarvitse osata mitään erityistä. – Tärkeintä ovat ideat ja niiden toteuttaminen yhdessä. Yhteistyö myös järjestöjen ja yrittäjien kanssa on tärkeää. Seurakuntatyötä tehdään ilon kautta, Arja rohkaisee.

Eduskuntavaaleista monitoiminainen ei innostu vaikka pyyntöjä satelee. – Haluan olla ”hyvällä tavalla” ulkopuolinen, en poliittsesti värittynyt, toteaa Arja ja muistuttaa että pienen Toivakan seurakunnan vaalilista on yhteinen. – Pienuudella on suuri voima pienellä kylällä.

