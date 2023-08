Apteekkari vaihtui Uuraisilla

Viime keskiviikkona Uuraisten apteekissa elettiin haikeita ja hiukan jännittäviäkin hetkiä. Uuraisilla kymmenkunta vuotta viihtynyt apteekkari Jari Lampila palvelee viimeisiä asiakkaita Uuraisilla. Virallisesti hän on ollut jo jonkin aikaa Vaajakosken apteekkari ja hoitanut kahta apteekkia huhtikuusta alkaen. Nyt kuitenkin uusi apteekkari Miia Rouvinen on aloittamassa ja Lampila siirtymässä kokoaikaisesti Vaajakosken apteekkiin.

– Lauantaina yksi asiakas totesi, että onhan se vanha isäntäkin täällä. Se oli ihan uusi kutsumanimi, Lampila myhäilee. Uuraisten apteekki on ollut hänelle ensimmäinen paikka apteekkarina ja niin se on myös Rouviselle.

Muuramelainen Lampila on viihtynyt Uuraisten apteekissa ja sillä tulee aina olemaan paikka hänen sydämessään.

– Vaajakoskella saattaa olla suuremmat valikoimat, mutta siellä on täysin mahdotonta saavuttaa sellaista hyvän ja henkilökohtaisen palvelun tasoa kuin Uuraisten pienessä apteekissa, jossa asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat tulleet hyvin tutuiksi. Toivon, että uuraislaiset osaavat arvostaa oman kylän apteekkiaan jatkossakin ja käyttävät sen palveluja aina kun on mahdollista, hän sanoo.

Apteekit ovat henkilöyrityksiä, mikä näyttäytyy esimerkiksi verotiedoissa, jossa koko apteekit tulot näkyvät apteekkarin palkkatuloina. Y-tunnuskin kulkee apteekkarin mukana.

– Käytännössä se tarkoittaa hieman korkeampia veroja kuin muilla yrityksillä. Hallitusohjelmassa väläytettiin osakeyhtiömahdollisuutta, mutta en usko, että lähitulevaisuudessa mikään muuttuu, Lampila kertoo.

Toinen aika ajoin valtiovallan taholta suunnittelema muutos on päivittäistavarakauppojen lääkevalikoiman laajentaminen. Jo nykyisellään laki sallii monien itsehoitotuotteiden myynnin. Esimerkiksi S-ryhmä tiedottaa, että Prismojen ja S-markettien valikoimaan tulee tuotteita, joita on aiemmin myyty lähinnä erikoisliikkeissä ja apteekeissa. Uutuustuotteiden joukossa on muun muassa lihasgeeli, nenäsuihke sekä kuorsauksen estotuotteita.

Myyntiin tulevia itsehoidon tuotteita ei ole juurikaan vähittäiskaupassa myyty, vaikka rajoituksia myynnille ei itsehoitolääkkeiden tavoin ole.

– En usko, enkä toivo, että esimerkiksi Buranaa saisi ostaa maitokaupasta, mutta joku Bepanthen-voide sinne voi jossain vaiheessa tullakin. Toivon myös, että päättäjät ymmärtävät tällaisten maaseutuapteekkien arvon, eivätkä ainakaan vaikeuta niiden säilymistä jatkossakaan. Suomi on harvaanasuttu maa ja kun näinkin kattava verkosto on saatu aikaan, niin se pitää nähdä hyvinvointia tasa-arvoistavana asiana, Lampila sanoo.

Tekniikka on mennyt hurjasti eteenpäin kuluneen 10 vuoden aikanakin. Lääkärien harakanvarpaita ei ole tarvinnut tulkita enää aikoihin, eikä Kela-korvauksia laskea nauhalaskimella.

– Apteekkipuolella tietojenkäsittelyjärjestelmät toimivat hyvin. Alalla on kaksi tasaväkisesti kilpailevaa toimijaa, mikä on hintojen ja tuotekehityksen kannalta hyvä tilanne. Tekniikan paraneminen on mahdollistanut, että voimme keskittyä enemmän asiakkaan palvelemiseen, Lampila jatkaa.

Hyvinvointialueelle siirtyminen sujui apteekin näkökulmasta suhteellisen helposti.



Uusi apteekkari Miia Rouvinen pääsee aloittamaan harvinaisen kokeneen henkilökunnan kanssa. Sekä Elina Saarinen, että Pauliina Keränen ovat viihtyneet Uuraisten apteekissa todella pitkään, Elinalla täyttyy 35 vuotta ensi maaliskuussa. Parhaillaan vanhempainvapaalla oleva Jenni Paananenkin on uuraislaisille varsin tuttu.

– Odotan innolla, että pääsen palvelemaan Uuraisten ja lähialueen asiakkaita yhdessä ammattitaitoisen ja osaavan henkilökuntani kanssa. Tulen Pieksämäeltä. Olen tehnyt koko työurani töitä apteekeissa ja pidän erityisen paljon asiakaspalvelusta, Miia Rouvinen kertoo.

– Jatkossakin Uuraisten apteekki on paikka, jossa on lämmin ja avulias ilmapiiri. Tavoitteeni on tarjota teille yksilöllistä huolenpitoa ja tukea, olipa kyse sitten lääkkeistä, terveydenhoidon neuvonnasta tai terveysongelmien ratkaisemisesta, sanoo apteekkari Miia Rouvinen.

Hanna Lahtinen