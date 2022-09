Aliden maailmassa kaikella on paikkansa

Tiedätkö missä Toivakassa sijaitsee Ruutin hevostila?

Se sijaitsee Aittoharjun alueella, mutta jos hämmästelet tietämättömyyttäsi, niin ei ihme. Tila mahtuu yhden reippaan, ahkeran ja upean mielikuvituksen omaavan pikkutytön huoneeseen – ainakin toistaiseksi.

Vuonna 2020 nyt 10-vuotias Alide Hämäläinen alkoi askarrella hevostallia, mutta silloin hän, eikä kukaan muukaan tiennyt, miten isoksi maailma on kasvamassa. Kun rakennuksia ja toimintoja tuli lisää, alustaksi jalostetiin vanha koronalauta – ja pian toinenkin. Silla toisenlaisellakin koronalla oli vähän vaikutusta, sillä harrastukset vähenivät ja kotonaoloaika lisääntyi aktiivisella tytöllä yllättäen.



Äiti Eveliina Mäenpää pitää koronalautaa mainiona ratkaisuna, sillä laidat pitävät tallin hiekkakentän paikallaan, elleivät perheen koirat pääse tutustumaan siihen liian läheltä.

Hevostilalle nimensä antanut Ruuti-heppa on nyt päätallissa, mutta ehkä se pian saa valjaat ja ratsastustunti alkaa. Tilalla asuu myös viisi muuta hevosta, kaneja ja ihmisiäkin. Kaikille on paikkansa, vaikka maneesi jouduttiinkin vähän aikaa sitten purkamaan.

Viimeisen rakennelma on huussi, jossa jopa minikokoinen vessapaperi ja kuivike ovat valmiina. Kahvilan yhteydessä on varustehuone, jossa riimut odottavat siisteissä riveissä. Kädentaidot ovat hämmästyttäviä.

Aliden tallin hevosten ja ihmisten rotu on Schleich, mikä tarkoittaa vuonna 1935 perustetun saksalaisen tehtaan lelufiguureja. Hyvin paljon Ruutin tallilla on myös itse askarreltua. Eveliina-äitikin katsoo maailmaa nykyään pienoismallin rakentajan silmin ja miettii, mikä voisi soveltua materiaaliksi. Myös mummo on osallistunut projektiin valmistamalla loimia.



Alide harrastaa hevosia monipuolisesti.

– Keppareita, Schleichejä ja sitten käyn ratsastamassa Rantakorven tilalla Niemisjärvellä, hän kertoo. Samat harrastukset jakaa myös kaveri Venla.

– Mukavinta minusta on rakentaa tallia motivoituneella, pirteällä ja iloisella mielialalla, usein myös kuvaan yksityiskohtia, hän jatkaa.

Seuraavaksi Alide suunnittelee pihaton rakentamista, mikä vaatii ehkä kolmannen alustan hankkimista ja saa äidin hyvin kevyesti kurtistamaan kulmiaan.

Isona Alidesta tulee ehkä eläinlääkäri tai ainakin hän haluaa toimia eläinten parissa.

Hanna Lahtinen