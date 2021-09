AKMO pystytti Musamökin Kuukankotiin

Kovasti tykkäävät. Virkistäytyneinä Musamökistä palasivat, kertoi hoitaja Kirsi Oksanen, kun Ala-Keiteleen musiikkiopiston eli AKMOn Musamökki kolmannen kerran pystytettiin palvelukeskus Kuukankotiin, nyt Rinteelän puolelle. Tuolit tupsahtivat täyteen ja Sanna Kirves ja Ulla Kotamäki aloittivat lystinpidon.

Ei mikään ihme, että tykkäsivät. Musiikkipedagogit lauloivat, soittivat ja liikehtivät musiikin tahdissa ja kuinka ollakaan, mukaan lähtivät myös vanhukset. Kädet taputtivat, jalat polkaisivat tahtia ja suu tapaili tuttua säveltä. Sitten jaettiin yleisöllekin kapulat ja marakassit ja pian oli kokonainen orkesteri kasassa. Lopuksi pistettiin tanssiksi. Siinä menivät valssit ja tangot lähes kuin nuorina lavatansseissa. Hoitohenkilökuntakin lähti mukaan riemuun. Jokapäiväisiksi tanssituokioita toivottiin monesta suusta.

– Musiikki kirvoittaa monenlaisia tuntoja. Lääke vaikuttaa puolessa tunnissa, mutta musiikin vaikutus tuntuu heti. Se tuo iloa ja yleensä se hiljaisinkin lähtee mukaan, tietävät Sanna, jonka alaa ovat varhaisikäiset, viulu ja kuoro ja Ulla, jonka vahvuutena ovat käyrätorvi, musiikin perusteet ja kuorot.

Musamökki-hanke on pilottihanke, josta on saatu tosi hyvää palautetta. Se on lisännyt vanhusten osallistuvuutta, aktivoinut aivoja, virkistänyt, lisännyt kommunikointia. Kun keinutaan ja vilkutetaan, mukaan tulee pyörätuolipotilaskin. Puhumattakaan, miten tuttu laulu saa liikkumaan kokonaisvaltaisesti, kun vielä edessä näkee aktiivisesti lähes tanssiaskelin liikkuvan open.



Hanna Korkiakoski ja Ritva Tarvainen lähtivät innolla mukaan orkesteriin. Marakasseja jakaa Ulla Kotamäki ja kanteleen toi Sanna Kirves.



Ala-Keiteleen musiikkiopisto, jonka toiminta-aluetta Uurainen on, on laajentanut opetustoimintaansa tänä syksynä myös vanhemmalle ikäpolvelle Uuraisilla. Musamökki-konseptin ideana on tuottaa elämyksiä ja musiikillista iloa ikäihmisille.

Opettajat Ulla ja Kirves vierailevat viikottain palvelukeskuksen asiakkaiden luona Uuraisilla koko alkaneen lukukauden ajan.

Ensimmäisten kahden Musamökki-tuokion vastaanotto on ollut riemuisa. Laulu on raikanut ja soitto soinut.

AKMO tuottaa musiikkipalveluja Uuraisilla vauvasta vaariin saakka. On taaperoryhmä puolivuotiaista kaksivuotiaille, Musamaja kolmesta kuusivuotiaille, on viulunsoiton oppilaita ja valmentava Musapaja kaikkiin soittimiin 1-3-luokkalaisille ja nyt siis vielä Musamökki senioreille vanhainkodissa. Hirvasen koululla käy lapsia opiskelemassa viulua, kitaraa ja selloa.

Musamajaan ja -pajaan mahtuu vielä osanottajia.

Lisätietoja: akmo.fi

Tellervo Lehtoranta