Aina rippikouluikäinen

Toivakan yrittäjät valitsivat Toivakan vakkahenkilöksi tänä vuonna nuorisotyönohjaaja Minna-Mari Kivimäen eli ”Minskin”. Toivakan markkinamessuilla julkaistu titteli tuli yrittäjien puheenjohtaja Arja Korisevan mukaan Minskin erinomaisesta kyvystä toimia nuorten ja myös vanhempien kanssa. Lisäksi Minskillä on pitkäaikainen nuorisotyön kokemus, josta voi sanoa, että se on ollut menestystarina. Kun siihen liitetään vielä partiotyö Toivakan Lepinkäisissä, on vakkahenkilötunnus aivan oikeutettu.

Nuorisotyön ohjaajaksi Minski valmistui 30 vuotta sitten.

– Toivakan seurakunnan työyhteydessä olen ollut 25 vuotta. Sinä aikana on tullut pidettyä suuri määrä lasten- ja nuortenleirejä. Lisäksi partiolaisten kanssa toimiminen on vahvana työkuvassani.

Työ jatkuu, mutta mahdollisesti luvassa on muutoksia.

– Työn jatkuvuudesta en osaa sanoa, miten se toteutetaan, mikäli seurakuntien yhdistyminen tapahtuu. Pienillä seurakunnilla on samat tehtävät ja haasteet kuin suuremmillakin, mutta varoja toiminnan toteuttamiseen on vähemmän.

Minski toteaa, että nyt kuitenkin jatketaan entiseen malliin. – Mikäli yhdistyminen suurempaan seurakuntaan tapahtuu, herää kysymys, onko Toivakassa enää esimerkiksi omaa rippikouluryhmää. Omalla kohdallani olen pohtinut ns. vaellusrippikoulujen osuutta tulevassa toiminnassani. Nämä vaellusrippikoulut toteutetaan yleensä reilun viikon mittaisina Lapissa.

Työn Toivakan seurakunnassa Minski on kokenut myönteisenä.

– Työyhteisö ja esihenkilö ovat antaneet minulle pitkälti vapaat kädet toiminnassa nuorten keskuudessa. Joskus tulee tilanteita, että ajoitus, huono sää tai informaation epäonnistuminen on johtanut myös tapahtuman epäonnistumiseen. Tällöinkin olen saanut työyhteisöltä tukea, eikä ole tullut mitään negatiivista palautetta.

Pienessä työyhteisössä tehdään kaikki yleensä yhdessä. – Esimerkiksi meidän lastenohjaaja Eija Kinnusen kanssa puhallamme yhteen hiileen saaden siten ”elämäntulet” nuorten elämässä palamaan iloisesti.

– Aloittaessani Toivakan seurakunnassa, monia asioista helpottava tietotekniikka ja kännykät tekivät vasta tuloaan. Toisaalta silloin ei myöskään ollut rajoituksia kirkon julistukseen nähden. Nykyisin saa miettiä tarkkaan missä mitäkin asioita kerrotaan ja mitä sanotaan, koska useat kuvaavat kännyköillä ja julkaisevat kuvaamansa netissä, Minski miettii.

– Maailma ja toimintaympäristö Toivakassa ovat muuttuneet myös hyvään sunntaan. Yhteistyö kunnan, eri yhdistysten ja eri seurakuntien välillä on avoimempaa ja toimivampaa kuin aiemmin.

Vuosien edetessä Minski on nähnyt ihmisen elämänkaaren. Hän on seurannut rippikoululaisten kasvun nuoruuteen ja aikuisuuteen. Ensimmäisten rippikoululaisten lapset ovat rippikouluikään tullessaan tuoneet elämän jatkumon mukavasti esiin.

– Tosin tämä elämän kiertokulku on joskus surupainotteistakin. Nuorison hääjuhlien vastapainoksi tulevat hautajaiset ja muistotilaisuudet. Elämänkudos on moninainen ja sisältää kaikki väripaletin värit.

Tämä haastattelu tapahtui seurakunnan Myrskylyhdyn, eli Myrskärin tiloissa ja lopetellessamme jutustelua paikalle tulvii nuorisoa ja Minski ohjeistaa heitä alkavaa illanviettoa varten.

– Täällä kokoontuvat partiolaiset, kerholaiset, isoskoulutettavat, pidetään nuorteniltoja muita tilaisuuksia, toteaa Minski.

Seurakunnan nuorisotyönohjaajan työ ei ole kahdeksasta neljään -toimistotyötä, vaan lähes ympärivuorokautista sisältäen nuorten illat, yöpymisiä teltoissa partiolaisten kanssa ja leirejä naapurikuntien leirikeskuksissa nuorten matkassa.

Veikko Ripatti