Aarre kunnanviraston kellarissa

Uuraisten kunnanviraston henkilökuntaa on huhtikuusta alkaen vahvistanut ICT-suunnittelija Jarkko Poikonen. Aikaisemmin 11 vuotta Jyväskylän yliopistolla opettajana työskennellyt mies ei ole ihan perinteinen nörtti, sillä hän myös viljelee perintötilaa Honkolassa. Muutto lapsuuskotiin tapahtuu syksyllä ja Uurainen on kotia mukavasti lähempänä kuin Jyväskylä.

– Työ kunnassa on täysin erilaista kuin yliopistolla, mutta mielenkiintoista, Poikonen sanoo.

Vinkin kunnan arkistossa vierailuun Jarkko Poikoselle antoi Uuraisten kunnassa oppisopimuksella merkonomiksi opiskeleva Taru Kukkonen, joka on viime aikoina ottanut ison vastuun kunnan tiedotuksesta ja ansiokkaasti sometti esimerkiksi Uuraisten viikon tapahtumista.

Arkiston taso pääsi yllättämään. – Kaikki audiovisuaalinen materiaali on tehty ammattitasoisesti, ammattilaitteilla, oikeaan formaattiin ja vielä kirjattu huolellisesti. Huikeasti on panostettu esimerkiksi kotiseutujuhlien taltiointiin. Taso on sellaista, että ne voisi viedä vaikka suoraan Ylelle esitettäväksi, Jarkko Poikonen ihastelee.

– Yleensä löytää esimerkiksi läjiä vhs-kasetteja, missä ei ole mitään merkintöjä. Toisin on Uuraisten arkistossa, kaikissa kansissa on täsmälliset merkinnät, huolellisuus on suorastaan hämmästyttävää, hän jatkaa.

Taso on pysynyt hyvänä vuodesta toiseen, myös digitaaliset tallenteet ovat täysin käyttökelpoisia. Jarkko Poikonen tietää mistä puhuu, sillä hän on tehnyt 90-luvulta lähtien vapaa-ajallaan digitointia ja hionut tekniikoita, joilla vanhoista formaateista saadaan materiaali siirrettyä nykypäivän muotoon.

– Melkein kaikki on siirrettävissä, jos vain on laitteet ja ammattitaito. Esimerkiksi kaitafilmit voidaan siirtää teräväpiirtotallenteiksi. Kaikkein hankalimpia ovat cd-vaihetta edeltäneet levykkeet, niistä on hyvin vaikea saada tietoa esiin.

Vähintään yhtä innoissaan arkistosta on vapaa-aikasuunnittelija Mari Sivill, jolle työ kotikunnassa on unelmien täyttymys, mutta työn määrä on myös ainakin alkuvaiheessa vähintäänkin riittävä.

– On hienoa olla osa jatkumoa ja kehittää edelleenUuraisten vapaa-aikatointa, kun näkee, miten paljon aikaisemminkin on tehty, hän sanoo.

Taru Kukkosen esittelemä mainoskyltti noin 30 vuoden takaa on sisällöllisesti melko pätevä tänäänkin.



Uuraisten kunnassa on siis ymmärretty tallentamisen arvo. Esimerkiksi pitkäaikaisella, eri nimikkeillä, viimeksi vapaa-aikasihteerinä, toiminut Pirkko Honkanen on varmasti osasyyllinen asiaan.

– Jokainen omalta osaltaan varmaan on yrittänyt asioita työn ohessa tallentaa ja arkistoida, hän sanoo vaatimattomasti ja lisää, että myös pitkäaikaiset kanslistit Eeva-Maija Sipinen, Annikki Kässi, Irja Penttinen ja moni muu ovat hyvin pitäneet huolta myös arkistoinnista.

Teknisestä toteutuksesta ja täsmällisistä merkinnöistä kiitokset menevät esimerkiksi Erkki Keljolle ja Erkki Rauhalalle. Myös emeritus kirkkoherra Heikki Tukiainen on kuvannut paljon tapahtumia ja vanhemmasta kunnan historiatallennuksesta kiitos kuuluu myös Kalevi Hyytiäiselle. Varmasti on paljon enemmänkin henkilöitä, jotka vuosien varrella ovat taltioineet tärkeää kunnallista nykypäivää, joka on nyt historiaa.

Alle 50 vuotta vanha materiaali on vielä tietosuojan alaista, joten sen julkinen käyttö ei ole mahdollista tai ainakin tarkkana pitää olla lupien kanssa. Mutta jo tieto näin hyvästä arkistosta ja tietysti vanhempi ”vapaa” materiaali ovat asioita, jossa Uuraisilla voidaan olla ylpeitä.

Suunnitelmissa on vielä tarkempi arkiston läpikäynti ja haavoittuvimpien aineistojen digitointi.

– Olisi myös hyvä, jos rajattu porukka katselisi materiaalia ja henkilöistä tunnistettaisiin mahdollisimman paljon ja tietoa saataisiin siirrettyä eteenpäin, Jarkko Poikonen sanoo.

Poikonen toivoo, että kunnille laadittaisiin yksityiskohtainen ohjeistus arkistojen vaalimiseen, jossa olisi teknistä tietoa, lainsäädäntöä ja ohjeita oikein toimimiseen.

– Tuhoakin on helppo tehdä. Esimerkiksi vanhan vhs-kasetin laittaminen laitteeseen ilman tarvittavia valmisteluja voi tuhota sekä nauhan, että laitteen, hän sanoo.

Hanna Lahtinen