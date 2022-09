70-vuotias Kuikan Lava juhli tanssien

Kuikan Pienviljelijäinyhdistys ry:n tanssilava – Kuikan Lava – sai alkunsa jo syksyllä vuonna 1949, jolloin Aleksi Pirttimäki myi nimellisellä kauppahinnalla yhdistykselle tontin yhdistyksen taloa varten. Taloa ei kuitenkaan rakennettu vaan tanssilava. Kuikan ensimmäisen lavan avajaisia tanssittiin toukokuun 16. päivänä vuonna 1952. Nykyisen puheenjohtajan Jarmo Hirven isä, Pentti Hirvi, oli mukana rakennustöissä nuorena miehenä yli 70 vuotta sitten.

Kun uusi ja suurempi lava vuonna 1961 valmistui, kävi Pentti Hirvi siellä jo tansseissakin vaimonsa Eijan kanssa. Lähes joka vuosi lavaa jostakin kohdasta korjailtiin ja kohennettiin ja tänä päivänä lava vetää magneetin tavoin lähiseudun väkeä tapaamaan toisiaan tanssien merkeissä. Juhlatansseissa oli monta lavan rakentamisessa uurastanutta. Oli Markku Oksanen, Pertti Parantainen ja Eino Hönnilä, joka oli nytkin mukana talkoissa ja piti työtään antoisana ja sisältöä elämään tuovana.

Lavatoimikunnan johtaja Jari Collianderin Toivo-isä oli myös aktiivinen lavan talkoolainen, kuten poikansa Jarikin, jonka poika Jesse aloittelee nyt lipunmyynnissä lavan hyväksi. Näin Collianderin perhe on yksi kolmen sukupolven talkoolaisista. Jari luetteleekin pitkän rivin tekijöitä, jotka lavassa kiehtovat. On perinteinen tanssimusiikki, liikunta, musiikin eri lajit, olut, julkkisten fanitus ja ennen kaikkea tanssit ovat sosiaalinen tapahtuma ja iloista yhdessäoloa.

– Enää ei parinmuodostus välttämättä ole niin tärkeää kuin se oli ennen, mutta toki nytkin uusia pareja täällä syntyy, kertoi Jari.

Suomessa on tällä hetkellä noin 70 aktiivisesti toimiva tanssilavaa. Jarmo Hirvelle, Jari Collianderille ja Markku Oksaselle Kuikan lava on niistä kaikkein tärkein.



Kuikan Lavan läheisyyteen on rakennettu oluttupa, jossa voi laulaa myös karaokea, on kioski, mistä myydään maineikkaita kyljyksiä. Pihaa koristavat istutukset, huvimaja ja vesisuihkuallas.

Kuikan Lava on ollut televisioinninkin kohteena muutaman kerran. Lava on valittu Keski-Suomen parhaaksi kesälavaksi vuonna 2009 ja Vuoden huvienjärjestäjäksi 1999. Kuikan Lavalla ovat olleet niin Eloiltamat kuin jo 25. Wahvamieskisat.

Lavaa käytetään toki myös moniin muihinkin toimintoihin kuin pelkästään yhdistyksen omiin tansseihin. Lukuisat hääparit ovat juhlistaneet päiväänsä Kuikan Lavalla, on huutokauppoja, grilli-iltoja, yritysiltoja, rock-iltoja, eläkeläistansseja, kilpailuja ja monia muita tapahtumia vuosittain. Tapahtumien määrä tuntuu vain paisuvan.

Jarmo Hirvi toivoi juhlatansseihin ainakin 500 osallistujaa. Hän itse on ollut 70-luvulta asti mukana ja vuodesta 1980 lähtien järjestysmiehenä. Talkoolaisia on reservissä noin 100, jotka on jaettu kuuteen ryhmään. Uuraislaisia käy talkoissa noin kymmenkunta.

Juhlatansseissa elokuisena perjantai-iltana soittivat Tommi Soidinmäki Vastakaiku-orkesterinsa kanssa ja Kyösti Mäkimattila Varjokuva-orkestereineen. K-market Tikkari tarjosi juhlakansalle kakkukahvit.

Tellervo Lehtoranta