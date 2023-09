Susanna on Toivakan uusi kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija

Mikkeliläistaustainen Susanna Liljander on Toivakan uusi kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija. Ikää hänellä on 27 vuotta ja liikuntatieteiden maisteriopinnot ovat loppusuoralla Jyväskylän yliopistossa.

– Pääaineeni on liikunnan yhteiskuntatieteet, joka antaa hyvät valmiudet toimia kuntasektorilla. Oli oikea onnenpotku tulla valituksi Toivakkaan, hän sanoo.

Työkokemusta hänellä on kahvilatyöntekijänä ja -vastaavana jo lukioajoista alkaen. Pari vuotta hän on myös työskennellyt toimistotyöntekijänä entisessä jalkapalloseurassaan Mikkelissä ja kartuttanut hyödyllistä kokemusta myös yhdistyskentältä.

– Aika seuran ainoana työntekijänä kasvatti itsenäistä päätöksentekokykyä ja olen muutenkin ihmisenä aika toimeen tarttuva, joten uskon viihtyväni tässä Toivakan työssäkin.

Liljander astuu isoihin saappaisiin, sillä tällä hetkellä opintovapaalla olevan Satu Paalasen tuntevat kaikki. Elokuun alussa kulttuuri- ja vapaa-aikasihteerin virka muutettiin työsuhteiseksi kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelijaksi.

– Joku sanoi, että Satu on Toivakan ahkerin ihminen ja olen jo tähän mennessä huomannut, että Toivakassa on kokoonsa nähden paljon toimintaa. Hetki menee tutustuessa, mutta enköhän löydä oman tapani tehdä tätä työtä. Työ on tähän saakka vastannut odotuksia ja myönteisellä tavalla hiukan yllättänytkin monipuolisuudellaan. Kolme kokonaisuutta, kulttuuri, vapaa-aika ja nuoret kattavat ison osan ihmiselämää, hän kertoo.

– Pienessä kunnassa on paljon yhteisöllistä tekemistä. Paljon on ollut verkosto- ja työryhmätapaamisia. Moniammatilliseen nuorisotyöryhmään kuuluu toimijoita myös yhdistyksistä ja seurakunnista. Tärkeitä kumppaneita ovat etsivä nuorisotyöntekijä Iivari Peltonen ja seurakunnan nuoriso-ohjaaja Minna-Mari Kivimäki. Ajankohtaisinta nyt on Harrastamisen Suomen mallin toteuttaminen Toivakassa. Esimerkiksi Tunneturre-kerhot ovat alkaneet Vakkarilla sekä ala- että yläkoululaisille. Kerhoissa lapset pääsevät harjoittelemaan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja koira-avusteisesti. Mukana on myös Jelppitassujen koirakouluttaja Tiina Lehtomäki koirineen, Liljander kertoo. Koirien on havaittu vaikuttavan positiivisesti lukuisiin eri osa-alueisiin, kuten keskittymiseen, ongelmanratkaisuun, kognitioon, muistiin ja puheen tuottoon. Koiran avulla on helppo harjoitella empatiataitoja ja koirien on useilla havaittu auttavan myös erilaisiin pelkotiloihin.

– Toinen uusi kerho on Sirkuskerho alakoululaisille, siinä ohjaajana toimii Marianne Kosonen Gaija Circuksesta. Lisäksi on alkanut Kankaisten liikuntakerho ja Toivakan koulukeskuksella käynnistetään pian ohjaamani liikuntakerho, Liljander lisää.

Vaikka Liljanderin työnkuva painottuu nuoriin ikäluokkiin, tulee hän tutuksi kaikenikäisille.

– Kulttuuri ja vapaa-aika kuuluvat kaikille ikään katsomatta. Pian alkavat Nisulassa Soppaa ja seurustelua -päivät, joissa pidän tuolijumppaa ja hyvinvointisuunnittelija Satu Korhosen kanssa on monenlaista muutakin suunnitteilla. Kulttuuripuolella verkostoyhteistyö Kulttuuriaittaan on tärkeä.

Se osa Toivakasta, johon hän on ehtinyt tutustua, on ilostuttanut.

– Vakkari on tosi kiva paikka ja liikuntapaikat monipuolisia. Pienpelikentälle on tulossa uusi alusta ja tekojää on tosi hyvä. Urheilukenttä ja kuntosalikin ovat kohtuullisessa kunnossa ja pieni tekonurmikin löytyy. Toivakassa on ihan hyvät puitteet järjestää monenlaista ja toivon että kuntalaiset lähtevät entistäkin aktiivisemmin mukaan kaikkeen toimintaan. Seuratkaa kunnan tiedotuskanavia ja ottakaa rohkeasti yhteyttä, Liljander kehottaa.

Hanna Lahtinen