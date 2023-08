Rantakala on perinteitä ja tuoreita kuulumisia

Nisulan kylätalon pihassa paistuvat letut ja sisällä tuoksuu lohikeitto. Saara Rantanen paistoi puolensataa lettua, Helena Järvenpään johdolla kylätalon keittiössä valmistui useita litroja keittoa. Nisulan kyläseuran puheenjohtaja Annikki Lehto ja Raija Kivistö hääräsivät apuna. Nisulassa odotettiin Eläkeliiton Toivakan yhdistyksen väkeä saapuvaksi perinteiselle rantakalaretkelleen.

Rantakala on vaihtunut aikaa sitten lohikeittoon, mutta syyskesäisen tapahtuman nimi on pysynyt. Yhdistyksen pitkäaikaiset jäsenet muistelevat, että tapahtuma olisi järjestetty jo parikymmentä kertaa.

– Tapahtuma on järjestetty yleensä yhdistyksen jäsenten kodeissa ja pihamailla. Osallistujia on ollut joskus satakuntakin, joten sopan keittämisessä ja järjestelyissä on melkoinen työ. Nyt päätimme, että menemme niin sanotusti valmiiseen pöytään, Eläkeliiton Toivakan yhdistyksen sihteeri Anneli Nieminen kertoo.



Tällä kertaa tehtiin retki bussikuljetuksineen; tulomatkalla pysähdyttiin muun muassa Viisari-

mäessä.

Nisulan kyläseuran väki muisteli, että eläkeläiset piipahtivat vieraina 12 vuotta sitten. Annikki Lehto kertoi vieraille, että Nisulan kylässä on noin sata asukasta ja kesämökkejä reilu satakunta.

– Kyläseura on perustettu vuonna 1996 ja kylätalo oli aluksi kunnalta vuokralla. Kylätalolla pidetään hirvipeijaisia ja erilaisia juhlia. Maanantaisin jumpataan. Kylätalolla toimii myös pienimuotoinen kirjasto.

Nisulassa on pidetty hyvää huolta satavuotiaasta kyläkoulusta, jonka toiminta loppui 1970-luvun alussa. Koulu on rakennettu vuonna 1922 aikana, jolloin Nisulan kylä kuului vielä Korpilahteeen. Toivakkaan kylä liitettiin 1932.

Eläkeliiton Toivakan yhdistyksen tapahtumaan osallistui noin 50 henkilöä.

Maarit Nurminen