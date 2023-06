60 vuotta leijonatoimintaa Uuraisilla

Uuraisten Lions club viettää juhlavuotta. Perustamisesta tulee syksyllä kuluneeksi 60 vuotta. Lions club on järjestö, jonka jäsenet ovat hyvin uskollisia ja haluavat kuulua ja toimia järjestössä uskollisesti. Myös Uuraisilla on hyvin pitkään mukana olleita aktiiveja. Herraseuran imagosta ollaan nykypäivänä päästy jo melko hyvin irti. Pääosassa on monipuolinen auttaminen ja verkostoituminen. Uudet jäsenet ovat erittäin tervetulleita.

– Jokaisella voi olla omanlaisiaan motiiveja liittyä leijoniin. Syy voi olla esimerkiksi kotiseudun eteen tehtävä työ tai kansainvälisen toiminnan mahdollisuudet. Monella on myös vahvat ylisukupolviset perinteet, kuten minulla, kertoo yhdistyksen sihteeri Pia Bärlund.

– Itse pääsin nuorena Lions clubin mahdollistamana kuudeksi viikoksi Arizonaan. Se oli ujolle maalaispojalle hyvin kasvattava kokemus, Juha Valkama puolestaan muistelee.

Tällä hetkellä Uuraisten Lions clubin presidenttinä toimii Hannu Koskinen, heinäkuun alussa virassa aloittaa Juha Valkama.

Sopivasti juhlavuonna aloittaa myös uusi toimikunta, jonka arvot sopivat varsin hyvin leijona-aatteeseen. Lions club sekä Uuraisten kunta ja seurakunta olivat kokoonkutsujina tilaisuudessa, jossa viime viikolla veteraani- ja lottaperinnettä vaalimaan perustettiin toimikunta.

Valtioneuvoston asettama työryhmä julkaisi maaliskuussa 2023 ehdotuksensa veteraanien ja lottien muiston vaalimiseksi, sillä viimeisetkin sotasukupolven edustajat poistuvat keskuudestamme lähivuosien aikana. Sotien 1939–1945 sotilas- ja kotirintamaperinteen ylläpitäminen, säilyttäminen ja siirtäminen tuleville sukupolville on siis taitekohdassa.

Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2023 perustettiin Laukaan Peurungassa Tammenlehvän Keski-Suomen Perinneyhdistys pitämään yllä veteraaniperinnettä Keski-Suomessa. Perinneyhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin everstiluutnantti evp Jukka Kentala. Käytännön toiminnasta paikallistasolla vastaavat kuntakohtaiset perinnetoimikunnat, joita ei rekisteröidä yhdistyksinä.

On suorastaan kunniatehtävä, että Uurainen on esimerkillisesti etulinjassa perustamassa omaa toimikuntaansa, sillä täältä lähti Hannu Koskisen ideasta ja innostuksesta valtakunnallinen buumi merkitä kaikkien veteraanien ja lottien haudat eri veteraanijärjestöjen- tai tammenlehvämerkillä.

– Merkki hautakivessä kunnioittaa ihmistä sankarimyytin takana. Jokainen hauta puhuu hiljaista kieltä suuresta asiasta, Hannu Koskinen totesi toimikunnan perustamistilaisuudessa seurakuntakodilla.

Perustamiskirjassa mainitaan perinnetoiminnan tehtäviksi yhteistyössä asiaa koordinoivien Uuraisten kunnan ja Uuraisten evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa esimerkiksi vuosipäivät, seppeleiden laskut ja muut veteraaniperinteen kunniatehtävät sekä muu tilaisuuksiin liittyvä talkootyö.

Toimikunnan tavoitteeksi on myös kirjattu maanpuolustushengen edistäminen yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.

– Sotiemme veteraani- ja kotirintamaperinteestä huolehtiva Uuraisten toimikunta on itseään täydentävä. Torstaina 7. syyskuuta 2023 toimikunta kokoontuu seuraavan kerran, todennäköisesti niin ikään Uuraisten srk-kodilla, ja silloin toivomme, että toimikunnan toimintaan osallistuisi lisää keskeisiä henkilöitä yhdistyksistä, kunnasta ja seurakunnasta. Seuraavassa kokouksessa on toiminnan suunnittelua ja vuosikellon laadintaa, kunnanjohtaja Juha Valkama sanoo.

Pia Bärlund ja Juha Valkanma.

Lions club Uurainen toimii juhlavuonnaan aktiivisesti muutenkin. Jo helmikuussa hiihdettiin Leijonahiihto ja erityisen paljon yhdistys on esillä Uuraisten viikolla. Se järjestää Kirpputorin nuorisoseurantalolla sunnuntaina 23.7. ja hyväntekeväisyysurheilutapahtuma Leijonajuoksun 25.7. Juoksu on idealtaan saman tyyppinen kuin viime kesänä juostu Antin ampaisu, eli osallistujan voivat lahjoittaa valitsemaansa kohteeseen euron kierrettyä kierrosta kohden. Myös Toripäivässä klubi on mukana.

Syksyllä on luvassa mielenkiintoinen luento aiheesta Auttamisen tematiikka. Alustavasti alustamaan on lupautunut Genelec Oy:n Siamäk Naghian, joka toivoo, että luentopalkkion sijaan yhdistys tukee nuorten hyvinvointia parhaaksi katsomallaan summalla.

Varsinaista 60-vuotisjuhlaa vietetään 25.11.2023

Paljon on myös vuosittaista toimintaa ilman juhlavuottakin. LC Uurainen organisoi esimerkiksi yhteistä ympäristöämme siistivää Kulmat Kuntoon -kampanjaa, jakaa merkittävän määrän stipendejä ja tekee talkootyötä useissa leikkipuistoissa. Varoja hankitaan esimerkiksi perinteisillä kesäarpajaisilla.

Haastattelun jälkeen Uuraisten Lions clubia kohtasi suuri menetys, kun valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin leijonatoiminnassa hyvin ansioitunut Jari Rytkönen menehtyi äkillisesti. Korkeissa viroissa organisaatiossa toiminut Rytkönen ei vierastanut myöskään käytännön talkootyötä, vaan ahkeroi innolla esimerkiksi leikkikenttien kunnostuksissa.

– Haluamme kunnioittaa Jarin tekemää työtä ja jatkaa hänen viitoittamallaan tiellä, aloittava presidentti Juha Valkama sanoo.

Hanna Lahtinen