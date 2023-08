Toivakan Touko aloitti työt

Eilen Toivakan vt. kunnanjohtajana aloittanut Touko Aalto on innostunut uudesta työstään ja Toivakasta. Savonlinnassa syntynyt, Joensuussa kasvanut ja muun muassa Jyväskylässä asunut Aalto on kutsunut itseään ”Toivakan Toukoksi” ja on vakuuttunut siitä, että maaseutumaisia asuinpaikkoja etsivät muutkin kuin hän puolisonsa kanssa. -Jo aikaa sitten, ennen kuin Toivakassa valittiin uutta kunnanjohtajaa, etsimme yhdessä puolisoni kanssa asuinpaikkaa noin puolen tunnin matkan päästä Jyväskylästä maaseudun rauhasta. Sellaisesta paikasta, jossa pystyisi tekemään etätöitä. Nämä kaikki toteutuvat Toivakassa ja oma työpaikkani on täällä. Etsimme siis sopivaa taloa täältä ja muutamaa kohdetta olemme jo käyneet katsomassakin.

Aalto sanoo, että useat noin nelikymppiset, perheelliset ihmiset miettivät tai jo toteuttavat unelmaansa asua muualla kuin kaupungissa.

– Monet etsivät maaseudun rauhaa läheltä kaupunkia ja veden ääreltä. Paikkaa, jossa on hyvä kasvattaa lapsia. Tällaiset asiat resonoivat nykyään monissa. Luonto, metsät ja järvet puhuttelevat. Toivakassa ovat asiat kunnossa. Peruspalvelut toimivat ja tänne on rakennettu valokuituverkkoa, joka takaa toimivat nettiyhteydet etätöiden tekijöille. Voisin sanoa, että me olemme tulossa tänne etujoukoissa.

Aalto sanoo, ettei maaseutumaisen asuinpaikan etsiminen ole välttämättä niin helppoa kuin voisi kuvitella.

– Kaikenlaista krääsää on netissä tarjolla, mutta asumisen mahdollisuuksien etsiminen ei ollutkaan ihan helppoa.

Kestävyysurheilua harrastava Aalto on kokeillut jo työmatkapyöräilyä Jyväskylästä ja Toivakan liikuntapaikat on katsastettu ensimmäisten asioiden joukossa.

– Täällä pystyy harrastamaan vaikka mitä. Kävin tutustumassa kuntosaliin ja pääsin mukaan salibandy-vuorolle. Toivakan liikuntahallia kuuleman mukaan hyödyntävät myös jyväskyläläisten urheiluseurojen pelaajat, kun aikoja löytyy. Kun ajan pyörällä vanhaa tietä pitkin kohti Toivakkaa, näen maaseutumiljöön. Siinä on jotakin hyvällä tavalla retroa. Näkymät tuovat hyvää mieltä ja siirtyy kuin eri maailmaan, Aalto pohtii.

Aalto sanoo, että Suomessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että erilaiset asuinpaikat pysyisivät asuttuna. – Aluepolitiikka on myös huoltovarmuutta.

Suurelle osalle ihmisistä Touko Aalto on tuttu politiikasta. Hänet valittiin Vihreiden edustajana eduskuntaan vuonna 2015. Viimeinen side politiikkaan katkesi kunnanjohtajan pestin myötä, kun hän erosi Jyväskylän kaupunginvaltuustosta. Hän toimii yhä aluevaltuustossa, mutta sielläkin puoluepolitiikasta etäällä.

– Olen tehnyt tietoista eroa politiikasta ja siirtymää virkakunnan puolelle jo jonkin aikaa. Nykyisenlainen politiikka ei kiinnosta. 1990-luvulla puolueita kritisoitiin siitä, etteivät ne erottuneet toisistaan. No nyt erottuvat! Tuolloin politiikka oli kuin salmiakki, jossa puolueiden poliittiset linjaukset mahtuivat kuvion keskelle. Nyt politiikkaa voisi kuvailla tiimalasiksi, josta erottuvat kaksi ääripäätä ja keskellä ei ole oikein mitään.

Vastakkainasetteluja Aalto ei haluaisi myöskään kuntapolitiikkaan.

– Toivakan kunnalla on loistava strategia ja täällä on mahdollista löytää yhteinen Toivakan henki. Strategia antaa työlle yhteisen suunnan. Tärkeää on toisen kohtaaminen ja kunnioittaminen. Ihmisiksi eläminen.

Maarit Nurminen