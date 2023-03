Rutalahteen puuhataan kyläarkistoa

Rutalahden nuorisoseura ja kyläyhdistys ottivat haasteen vastaan, kun muutama kylähistoriasta kiinnostunut esitti, että nuorisoseurantalo Suojarinteelle perustettaisiin oma kyläarkisto. Nyt hanke on jo harpannut kohti toteutumista: arkistokaapit on hankittu, ihmisiä innostettu mukaan talkoisiin ja suunnitelmat aineiston keruusta valmiina.

– Jo silloin, kun kyläkirjaa parisenkymmentä vuotta sitten koottiin, oli puhetta, että aineistot olisi hyvä saada samaan paikkaan, kirjapuuhissa mukana ollut Kalevi Puttonen muistelee.

– Ongelmana oli, että kun Rutalahti on usein joutunut niin kunta- kuin läänimuutosten kouriin, myös arkistot ovat eri paikoissa. Ja kun sukupolvet vaihtuvat, aina myös häviää sellaista, joka olisi säilyttämisen arvoista. Nyt aika oli viimein kypsä ryhtyä toimiin kyläarkiston perustamiseksi.

Alusta asti oli selvää, että kyläarkiston piiriin otettaisiin kaikki ne kylät, jotka ennen kuntamuutoksia olivat hallinnollisesti Korpilahteen kuulunutta Rutalahtea. Nykyisin Joutsaa olevan kantakylän lisäksi Nisula ja Vihijärvi (Viisarimäki) Toivakasta ja Päiväkunta ja Ylä-Sydänmaa Jyväskylästä. Lisäksi Kivisuo, jonka kanssa elämä on muuten nivoutunut kiinteästi yhteen.

– Ei täällä kehnosti eletty – kyläkirjasta muualta tullutkin ymmärtää, miten tiiviisti kaikki nuo kylät ovat eläneet yhtä, ja monta hanketta olisi varmaan jäänyt toteuttamatta ilman kaikkien kylien aktiivista osallistumista, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Paula Pyhälä-Liljeström antaa tunnustusta. – Tieto menneistä ajoista on meille tärkein, ja meille riittävät arkistoomme myös kopiot asiakirjoista. Ensimmäisessä vaiheessa keräämme aineistoja ja toisessa vaiheessa luovutamme ne asiantuntijan tutkittaviksi ja arkistoitaviksi. Kun tämä on tehty, kyläarkisto on niin tutkijoitten kuin muuten asioista kiinnostuneitten käytettävissä Suojarinteellä.

Mitä sitten uuteen Rutalahden kyläarkistoon toivotaan löytyvän? Kaikki se kirjallinen tai kuvallinen materiaali, joka kertoo kylien, niissä toimivien tai toimineitten liikeyritysten tai järjestöjen toiminnasta tai kyläläisten elämästä ovat tärkeitä. Vanhat lehtileikkeet antavat kuvan kylän elämästä ja valokuvat herättävät monet muistot henkiin. Järjestöiltä on hukassa pöytäkirjoja, jotka olisi nyt arvokasta löytää, ja myös liikeyritysten vuosikertomukset tarjoaisivat mielenkiintoista luettavaa.

Jopa kauppakuitit, kylän lääkärin kirjoittamat reseptit tai ohjelmalehtiset kertovat omaa tarinaansa. Mikään ei ole liian pientä tai vaatimatonta arkistoon luovutettavaksi. Vinkkinä voi paljastaa, että entisaikaan oli tapana laittaa tärkeitä asiapapereita Raamatun väliin tai kurkihirsien päälle!

Kevään ja alkukesän aikana on syytä sukeltaa varastojen kätköihin, sillä materiaalin vastaanotto alkaa Letkakahvilassa kesäkuun 10. päivä. Muista vastaanottopäivistä ilmoitetaan lähempänä kesää.

Syysmarkkinoilla on “välitilinpäätös” ja siihen mennessä keräykseen osallistuneitten kesken arvotaan palkintoja. Keräys luonnollisesti jatkuu myös sen jälkeen. Ajankohtaista tietoa, muun muassa kahvilan aukioloajat löytyvät osoitteesta www.rutalahti.fi.

Leila Backman