Kyynelten kostuttamat sävelet, sinikeltaiset liput ja kirkonkellot kunnioittivat ukrainalaisten oikeutta omaan maahan

En pystynyt pidättelemään kyyneleitäni, vaan kirjoitin ja itkin. Sota on opettanut rukoilemaan täällä olevien pakolaisten ja koko Ukrainan kansan puolesta, sanoi emerituskirkkoherra Heikki Tukiainen Kotimaa-lehden haastattelussa.

Tuntemukset kirvoittivat Tukiaisen sanoittamaan ja säveltämään lauluja, joista sitten syntyi kokonainen konsertti. Hän johti kirkkokuoroa ja säesti pianolla. Lauluista suuri osa oli virsien säveliin luoduilla uusilla sanoilla tilanteeseen sovitettuja ja myös kokonaan omia sanoituksia ja sävellyksiä. Laulujen nimet muodostivat konsertin keskeisen sisällön.

– Koko kristikunta rukoilee Herraamme, Kun vääryys vallan saapi, Ystävät rakkaat ukrainalaiset, Jumalan suuruuden edessä aamu valkenee, Käteni ojennan teille ystäväni ja Tahdon toivoa rauhaa -nimiset laulut herkistyttivät niin kuoron kuin yleisön. Ukrainalaisia oli kuuntelemassa kolmisenkymmentä.

Vain tätä konserttia varten on syntynyt Tukiaisen kynästä muun muassa lauluteksti ”Ystävät rakkaat ukrainalaiset” Ukrainalaiseen sävelmään ”Hiljainen tienoo”:

”Sota saa aikaan hävityksen,

elämä päättyy niin monien.

Uhrinsa antaa viaton maa,

sydäntä särkee haavoittuvaa. Milloinka laantuu vihollisuus,

milloin voi alkaa taas avoimuus,

uskaliaisuus veljeyteen,

rauhassa aina elämiseen? Särjetyt kodit kun korjataan,

kärsimys väistyy, taas iloitaan.

Aina kun kohtaat ystävyyden,

saat ottaa vastaan rakkauden.”



Heikki Tukiainen oli tyytyväinen konsertin onnistumiseen.

– Tekstit on tehty lohdutukseksi ja luomaan tulevaisuudentoivoa. Mielestäni kuoro onnistui nämä asiat hyvin tulkitsemaan, kertoi Tukiainen, joka oli liittänyt konsettiin kynttiläkulkueen ja myös oman upean sävellyksensä Herran siunaukseen.

Riitta Tapper lähti konserttiin avoimin mielin. Kyyneleet olivat lähellä.

– Miten kaunis konsertti ja miten liikuttava lopetus. Uuraislaisia olisi enemmänkin voinut tulla kokemaan tämän ihanan konsertin.

Hanna Martsef ja Juri Tretiak kuuntelivat säveleitä herkkinä. Liikutusta lisäsivät seinälle heijastetut ukrainankieliset sanat. Niiden tekemisessä auttoivat Mauno Kaartinen ja Julia Nazarova. Kahvitarjoilusta huolehti Katja Ivanenko.

Tellervo Lehtoranta

Toivakassa kirkon kellot soivat ja Ukrainan lippu liehui

oivakassa osoitettiin tukea Ukrainalle sodan alakmisen vuosipäivänä. Kirkon kellot soivat puolen päivän aikaan. Hienoa oli se, että Teema Hostellin lipputangossa liehui kauniisti Ukrainan sinikeltaisen lippu. Siitä tunnustus toimitusjohtaja Matti Tiaiselle.

Lipun noston perustana on se, että Ukrainan Suomen-suurlähetystö on pyytänyt Suomen kuntia osoittamaan julkisesti tukeaan Ukrainalle Venäjän hyökkäyksen alkamisen vuosipäivänä.

Kuntaliitto on välittänyt Suomen kunnille Ukrainan suurlähetystön toiveen, jossa kuntia pyydetään perjantaina esimerkiksi liputtamaan Ukrainan lipulla merkittävien rakennusten pihapiirissä, valaisemaan rakennuksia tai maamerkkejä Ukrainan lipun värein tai järjestämään hiljaisen hetken aamuyhdeksältä.

Kuntaliiton välittämässä viestissä ehdotetaan myös, että kunnat järjestäisivät mielenilmauksia ukrainalaisten tukemiseksi tai sijoittaisivat ukrainalaisia symboleja suosituille paikoille.

Veikko Ripatti