4H:n Pinja ja Luukas palkittiin

Uuraisten 4H-yhdistyksen vuosikokous aloitettiin juhlallisesti. Ansioituneet Pinja Lähteenmäki ja Luukas Humalajoki palkittiin mallikkaasti toimineina nuorina. Toiminnanjohtaja Micaela Raudasojalla ja toiminnanohjaaja Santtu Koivusella oli ilo ojentaa lahjakortit kukkasten kera 4H-harrastuksessaan menestyneille.

– Pinja on ahkera yhdistyksen nuorisojäsen, jonka kasvua kerhonohjaajana on ollut mukava seurata. Pinja on kartuttanut loistavaa kokemusta kerhonohjaajana ja työskennellyt ahkerasti viikosta toiseen. Hän on edustanut hienosti 4H-yhdistystä ja sen arvoja olemalla positiivinen ja toimeen tarttuva nuori, sekä näyttänyt kerhossa hyvää esimerkkiä lapsille. Pinja on reipas ja iloinen ja hänellä on kerhossa tekevä ote. Lapset pitävät hänen kanssaan työskentelemisestä, kommentoi Santtu Koivunen.

Isona Pinja aikoo lähihoitajaksi.



Santtu on vetänyt kokkikerhoa yhdessä Pinjan kanssa. Mukana on ollut kymmenkunta lasta joka viikkoa. Kerhossa tehdään aina lämmin pääruoka ja jälkiruoka, viimeksi ranskalaiset ja lihapullat. Ruoka myös syödään porukalla ja hyvin on maistunut.

– Luukas on myös yhdistyksen nuorisojäsen, jonka 4H-yritystoiminta on ollut vaikuttavaa. Hän on saavuttanut erityislaatuista menestystä Avuksi-nimisellä 4H-yrityksellään ja työllistänyt rohkeasti itsensä erilaisilla palveluillaan kuten lasten hoidolla, sekä siivous- ja pihatöillä, sekä kerhonohjaajana. Luukaskin on edustanut hienosti 4H-yhdistystä ja sen arvoja olemalla innovatiivinen ja aktiivinen nuori ja hieno esimerkki myös muille paikallisille nuorille. Luukas on toiminut yrittäjänä itsenäisesti paperitöitä myöten, kertoi Micaela Raudasoja.

Palkitsemistilaisuudessa oli läsnä myös hankevetäjä Pauli Kirvesmäki. Hän vetää 4H:ssa Teknolande-hanketta, jonka parissa on jo tiedekerhoissa työskennelty.

Uuraisilla pidetään ensi kesänä kolme tiedeleiriä, joista kahdessa on jo täysi osallistujamäärä. Leireillä tuodaan luonnontieteitä lähemmäksi nuoria ja edistetään heidän osaamistaan sekä lisätään kiinnostustaan luonnonilmiöihin.

