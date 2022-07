NiittyWillan mansikat ovat makeimmillaan

Heinäkuun herkkuaika, mansikkakausi on meneillään. Uuraisten Kyynämöisillä Sääkspään rannalla NiittyWillan tilalla korjataan satoa aamuvarhaisesta alkaen.

– Myymme vain saman päivän aikana poimittua marjaa, sanovat Marjo ja Jari Kohvakka.

Aamuisin kukonlaulun aikaan he nousevat keräämään yöllä kypsyneitä mansikoita. He kasvattavat useita mansikkalajeja: Honeyoeta, Polkaa, Fridaa ja Lumotarta yhteensä lähes hehtaarin suuruisella alalla.

Honeyoe, eli Haniksi kutsuttu lajike on herkkä, mutta hyvin makea marja Siinä maistuu todellinen kesä ja siksipä se helposti sateella menee muusiksi. Frida on verenpunainen ja aivan ihana täytekakkumarja. Nytkin Fridaa on tilauksessa hääkakun koristeeksi ja täytteeksi. Lumotar on miedosti mesimarjan makuinen kielen mukanaan vievä. Polkaa kysytään usein ensimmäiseksi.

– On aivan lumoava tunne nousta aikaisin ja mennä rantaan ja kumartua poimimaan täydellistä satoa. Nyt tunteesta on nautittava. Talvella tätä aikaa voi muistella ja syödä marjaa pakkasesta ja nauttia siitäkin, toteaa Marjo.

Viime syksyllä istutettu mansikkamaa on peitetty vihreällä verkolla lintujen varalta. Maa on kesannoitu rikkaruohottomaksi ja se on saanut syys- ja kevätlannoituksen. Mitään myrkkyjä ei käytetä ja penkkien välit ajellaan leikkurilla. Nyt jo verkon alta vilkkuu runsaasti punaista.

–Tämä on meidän harrastus, kotipuutarha, sanoo Marjo hyvistä ilmoista kiitollisena.

Tänä kesänä NiittyWillan mansikkaa on myynnissä myös Sesonkipuoti Selmassa.

Tellervo Lehtoranta