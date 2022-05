Jari Lämsä aloitti Toivakan teknisenä johtajana

Jukka Paalasen siirryttyä pohjoisen palkisille, on hänen tilalleen Toivakan kunnan tekniseksi johtajaksi valittu Jari Lämsä. Lämsä on koulutukseltaan ympäristötekniikan ja maanmittauksen insinööri. Lisäkoulutuksena hänellä on kiinteistönvälittäjän tutkinto. Lämsä on syntyisin Kuusamosta, mutta asunut Luhangassa jo parikymmentä vuotta.

– Olen työskennellyt viimeisimmät vuodet Joutsan kunnan teknisenä johtajana sekä Jyväskylän kaupungin maankäytön eri tehtävissä. Nämä työt ovat sisältäneet esimerkiksi kaupungin raakamaan hankintaa, yritystonttien esirakentamisen tehtäviä sekä rakennusten purku-urakoinnin rakennuttamistehtäviä, kertoo Lämsä.

Viimeisen vuoden Lämsä on työskennellyt Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörinä. Mikä sai hänet hakemaan Toivakan teknisen johtajan virkaa?

– Tämä teknisen johtajan työ sisältää esimiestehtävän lisäksi kunnan maankäytön ja kaavoituksen kehittämistehtävät. Työ on näin ollen monipuolista ja hyvin haastavaa.

Toistaiseksi asumispaikkakuntana säilyy Luhanka. Perheessä on puoliso Suvin lisäksi lapset Peetu ja Pinja.

– Lapsemme käyvät Tammijärven alakoulua ja se omalta osaltaan pitää meidät luhankalaisina.

Lämsä on jo aiemmin päässyt tutustumaan Toivakan kuntaan tehtyään opinnäytetyön Toivakan maankäytön strategiasta vuonna 2011.

Miten mies on kokenut Toivakan uuden työympäristön?

– Olen saanut hyvän vastaanoton uudessa työssäni. Yhteistyö työn eri osa-alueiden ja niiden tekijöiden kanssa on sujunut hyvin. Noin viikon kokemuksella en voi kokemuksista paljon kertoa, mutta alku tässä tehtävässä on myönteinen. Kunnan järjestämässä yrittäjien aamukahvitilaisuudessa kesäkuun alussa olen mukana ja toivon sinne mukaan mahdollisimman paljon paikallisia yrittäjiä.

Veikko Ripatti