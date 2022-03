Unelmien toteuttaja

Tänään alkaa Nelosella uusi Huvila ja Huussi -kausi, mikä onkin tässä maailmantilanteessa varsin terapeuttista katseltavaa. Ohjelmassa loihditaan synkimmästäkin mökin mörskästä luksukas huvila. Muutokset ovat aitoja ja niitä toteuttamassa on myös uuraislainen Marko Nieminen ja hänen Keski-Suomen Sisustusmiehet Oy -yrityksensä.

Ohjelmaan on paljon pyrkijöitä ja moni aloitteleva tekijä on valmis tekemään remonttia jopa ilmaiseksi, jotta saisi arvokasta näkyvyyttä. Sisustusmiehet ei pyrkinyt ohjelmaan, vaan sisustusarkkitehti Mikko Vesanen otti itse yhteyttä Marko Niemiseen kolmisen vuotta sitten ja tilasi tekemään aluksi muutaman keittiön ohjelmaan.

– Sen jälkeen olen tehnyt aika tiivistä yhteistyötä tuotantoyhtiön kanssa, Nieminen kertoo.

Kuvauspäivinä kamera pyörii 13-15 tuntia päivässä, josta ohjelmaan päätyy ehkä vain sekunteja. Jokainen kohde valmistuu kuukauden aikana ja kohteita on käynnissä kerralla useampia. Aikataulu on tiukka, mutta mahdollinen.

Sisustusmiehet täyttää tänä vuonna 10 vuotta, tai täytti tarkalleen ottaen 17.2.2022. Vuoden aikana on aikomus järjestää erilaisia arvontoja ja kampanjoita.

Erityisesti kaksi viimeistä vuotta ovat olleet sattuneesta syystä vahvaa kotoilun aikaa ja se, sekä Huvilan ja Huussin myötä kasvanut julkisuus ovat vaikuttaneet niin, että Marko Niemisellä on vara valita kohteensa.

– Minulla ei ole aktiivista asiakasmyyntiä oikeastaan ollenkaan, vaan toimin yhteydenottojen perusteella. Ne kohteet, joihin lähden edes tekemään tarjousta ovat sellaisia, mitä oikeasti haluan tehdä. Tarjoan kokonaispakettia, johon aina kuuluu myös suunnittelu. Eniten nautin kohteista, joissa on vähän haastetta ja sopivasti ongelmia ratkottaviksi.

Viime vuosina yhä suurempaan rooliin noussut asia on some ja erityisesti kuvaviestintään painottunut Instagram.

– Instagramin merkitys on tosi iso, välttämättä kaikki yrittäjät ei vielä ymmärräkään miten hyvää markkinointia on tuottaa laadukasta kuvamateriaalia someen. Erityisesti se on korostunut nyt korona-aikana kun ihmiset ovat olleet kotona ja heillä on ollut enemmän aikaa kiinnittää huomiota kodin viihtyisyyteen, Marko Nieminen sanoo.

Usein asiakkaalla on jokin tietty mielikuva, mitä hän haluaa, mutta ei tarkkaa käsitystä, miten se toteutetaan.

– Saatetaan lähteä liikkeelle esimerkiksi tunnelmasta, värimaailmasta tai jostain mitä on jossain nähty. Tällä hetkellä trendikästä kalustepuolella puukuviointi, jopa hiukan 70-luvun tyyliä. Kontrastit, musta tehostevärinä ja kupari, sekä isot laatat. Keittiöissä täysvalkoinen ja kiiltävä ei juuri nyt ole se suosituin vaihtoehto, halutaan mattapintoja, helat voivat olla näyttäviä ja usein saatetaan jättää yläkaapit kokonaan pois, hän luettelee. Keittiöt ovat nykyään myös yhä useammin yhteydessä muuhun oleskelutilaan.

Keittiöremontit ovat monimuotoisuutensa vuoksi Marko Niemiselle kylppäriremontteja mieluisampia.

– Se on sellaista puusepän ydinosaamista, hän tiivistää.

Vaikka yrityksen nimi on Sisustusmiehet, toimii Marko Nieminen pääosin yksinyrittäjänä. Laajentuminen ei ole hänellä edes tavoitteena, vaan hän satsaa laatuun ja kannattavaan tekemiseen. Yksin yrittäminen ei kuitenkaan ole rakennusalalla yksinäistä.

– Verkostoituminen on tällä alalla tosi tärkeää. Se, että voin sataprosenttisesti luottaa esimerkiksi Sähkötyö Rentolan ja LVI Rentolan työhön, on koko toiminnan edellytys. Olemme hyvä uuraislainen tiimi, vaikka enimmäkseen toimimmekin Jyvässeudulla.

Ainakin yksi tunnettu remonttikohde on kuitenkin tullut aivan naapurissa tehtyä. Huutokauppakeisarin keittiö uudistettiin persoonallisesti ja esimerkiksi välitilaan asennettiin valokuvaprintti Aurinkorannikolta.

– Aki ja Heli halusivat keittiöönsä ehdottomasti espanjalaista näkymää. Rohkeita valintoja kannattaa tehdä, mutta ne eivät usein kestä aikaa, Nieminen toteaa.



Sisustusmiehet on erikoistunut sisustusremontteihin, uudisrakentamista Marko Nieminen ei tee juuri ollenkaan.

– Eri vuosikymmeninä rakentaminen on ollut erilaista ja näiden 10 aikana on muodostunut aika selkeä käsitys, mitä esimerkiksi vanhaa purkaessa voi odottaa. Rintamiestaloissa esimerkiksi pinnat voivat olla tosi huonon näköiset, mutta rakenteet kunnossa. Ne ovat aivan parhaita taloja, mitä Suomessa on tehty, sen sijaan 60- ja 70-luvun taloista löytyy paljon erilaisia vuotoja ja tuholaisten tuhoja, niissä on usein paljon purettavaa, ennen kuin uutta pääsee asentamaan.

Marko Nieminen on toisen polven yrittäjä ja työkokemus ennen oman perustamista löytyy juuri eläkkeelle jääneen isän yrityksestä.

– Olen yrittäjäluonne, pidän siitä, että voin itse päättää ainakin jossain määrin tekemisistäni ja olen niistä myös vastuussa.

Tulevaisuus yrittäjänä näyttää vakaalta. Suuria suunnanmuutoksia ei ole luvassa, vaan oma linja ja tapa tehdä työtä on löytynyt.

– Vähän haaveilen useamman toimijan yhteisestä työtilasta Hirvaskankaalle, mutta toistaiseksi toimin ihan kotoa käsin, Marko Nieminen sanoo.

Hanna Lahtinen