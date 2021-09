Tehokasta keräystä aamusta iltamyöhään

Toivakan kylillä ja sosiaalisessa mediassa on viime aikoina kummasteltu, kun jäteauto ei tulekaan totuttuun tapaan päivällä tyhjentämään roska-astiaa. Aamulla herätessä jäteastia on kuitenkin tyhjentynyt. Mistä oikein on kyse? Saimme vastauksen Mustankorkea Oy:n logistiikkapäällikkö Antti Anhavalta.

– Aiemmin jäteautot ajoivat Toivakassa aamupäivisin klo 15 mennessä. Huhtikuussa, kun Toivakan jätehuolto siirtyi Mustankorkean vastuulle, alkoi kuljetusyrityskumppanimme ajaa jätteitä kahdessa vuorossa eli klo 6–22 välillä, selvittää Antti Anhava.

Jäteastiat siis tyhjennetään, mutta osa eri aikaan kuin aiemmin.

– Roska-autoa voi melkeinpä verrata entisajan kauppa-autoon. Se oli tietyssä tienhaarassa aina ajallaan, ja osa ihmisistä odotti sitä tuttuun aikaan. Nyt kun roska-auto tuleekin eri aikaan, voi se aluksi hieman hämmentää, kommentoi asiaa Toivakan tekninen johtaja Jukka Paalanen.

Jäteastioiden tyhjentäminen kahdessa työvuorossa tuo jätekuljetuksiin tehokkuutta. Kallista kalustoa eli jäteautoja tarvitaan vähemmän ja reitit suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi ja samalla ympäristöystävällisiksi. Myös muualla Mustankorkean sopimusalueella, Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa jäteastioita tyhjennetään kahdessa vuorossa.



Toivakka kuuluu Laukaan eteläiseen urakka-alueeseen eli siellä ajaa kaksi jäteautoa. Tiistaisin tyhjennetään muovi- ja kartonkiastiat, torstaisin lasi- ja metalliastiat. Keskiviikkona ja perjantaina taas tyhjennetään seka- ja biojäteastiat.

– Juhlapyhien, vaativien säiden, kalusterikkojen ja sairaustapausten vuoksi tyhjennyspäivät voivat vaihdella yhdellä päivällä, kertoo Anhava.

Vaikka jäteautojen aikataulut puhuttavat, osa ihmisistä ei tiedä ollenkaan, milloin heidän roskansa haetaan. Heille riittää, että jäteastiat tyhjenevät säännöllisesti ja jätehuolto toimii.

Toivakan keskustassa omakotitalossa asuva Jukka Paalanen tietää, että heidän jäteastiansa tyhjenevät perjantaisin parin viikon välein.

– Itsekin ihmettelin aluksi, kun roskat olivat hakematta, kunnes hoksasin, että niitä ajetaan kahdessa vuorossa. Se on ihan järkevää myös ympäristön kannalta, Paalanen toteaa.

Kuten muuallakin, myös Toivakassa asuntojen pihoihin on ilmestynyt heinäkuussa uusia, keltaisia muovinkeräysastioita. Muovinkeräys tuli pakolliseksi heinäkuun alussa vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä.

Tätä pienemmät taloyhtiöt sekä omakotitalot voivat hyödyntää muoviensa keräykseen maksuttomia Rinki-keräyspisteitä sekä Mustankorkean hyötykeräyspisteitä, joita löytyy esimerkiksi K-Market Perälän pihasta.

– Meilläkin on kotona kerätty muovia vuoden päivät. Viemme muovipakkaukset keräykseen kauppareissun yhteydessä. Muovin kierrätys on loistava asia, nyt sekajäteastia ei täyty niin äkkiä, Paalanen kiittelee.

Veikko Ripatti