Kirjastokävelyllä kirjaston toimipaikat tutuiksi

Toivakan kirjastovirkailija ja vapaa-aikasihteeri järjestivät viime viikolla vajaat neljä kilometriä pitkän kirjastokävelyn kirjaston 130-vuotisen taipaleen kunniaksi. Kävelyn aikana pysähdyttiin kirjastoon liittyvissä kohteissa. Tutuiksi tulivat ne paikat, joissa kirjasto on sijainnut ja ne henkilöt, jotka kulloinkin kirjastoa ovat hoitaneet. Matka kirjaston historiaan alkoi kirkon parkkipaikalta, jossa vapaa-aikasihteeri Satu Paalanen toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kirjaston puolesta kävelyä ohjaili kirjastovirkailija Anne Vihinen. Mukaan oli saapunut Toivakan kirjaston vastaavana nyt toimiva Toivakan koulujen rehtori ja sivistyksen toimialajohtaja Sirpa Orell-Pohjola. Toivakan historian hyvin tunteva Marjatta Taipale oli kirjastokävelyn historiallisten paikkojen tulkki. Hän kertoi missä ja milloinkin kirjasto oli palvelujaan tarjonnut.

Kirjaston perustaminen tapahtui Toivakan seurakunnan toimesta vuonna 1891. Tällöin kuulutettiin kirkossa, että ”Toivakan lainakirjastosta saapi lainata kirjoja Pölkin talosta”. Kirjasto sijoittui Pölkin taloon johtuen siitä, että pappilaa ei vielä ollut ja pastori K.A.E. Antell asui siellä. Aluksi kirjaston kirjojen lainaamisesta vastasivat papit mm. Antell, Uno W Hagelberg ja Vihtori Leino. Marjatta Taipale luotsaili kävelyä pysäyttäen osallistujat aina niissä kohdin kylää, missä kirjasto oli toiminut. Ainakin kahdessatoista eri rakennuksessa on kirjasto Toivakan keskustan alueella sijainnut. Taipale kertoi kävelyn edetessä monista rakennuksista, joita ei enää ole. Jokunen rakennus sentään sijaitsi vielä paikoillaan.

– Tässä Toivakan Sähkö Oy:n rakennuksessa on aikoinaan sijainnut Säästöpankki ja siellä kirjastonhoitajana oli vuonna 1935 opettajatar Elina Hiekkanen. Kirjastoa pidettiin tällöin avoinna kaksi kertaa viikossa, sunnuntaina ja keskiviikkona, totesi Taipale.

Jo mainittujen Pölkin talon ja Säästöpankin talon lisäksi monet rakennukset heräsivät eloon kävelyn edetessä. Oli Ukkosen kauppa, kunnantupa, kansakoulu, Rivakan talo, Jaakko Vihisen talo, Osuuskauppa, nuorisoseurantalo Vakkalinna, ja 1960 valmistunut kunnantalo. Mainita pitää myös Vanha Pappila, missä kirjastokävelyyn osallistujat saivat nauttia kävelyyn sisältyvät pullakahvit, jotka Pitäjäseuran naiset tarjoilivat. Kahvihetken lopuksi yhdyttiin kotiseutulauluun Sirpa Orell-Pohjolan säestäessä pianolla.



Nykyinen kirjasto avasi ovensa vuonna 1987. Nimiluettelo olisi pitkä, jos mainittaisiin kaikki ne, jotka kirjastoa ovat hoitaneet. Mainittakoon kuitenkin Aira Kärkkäinen. Hän toimi kirjastonhoitajana ja sittemmin kirjastonjohtajana vuodesta 1986 aina vuoteen 2015 jolloin hän siirtyi eläkkeelle.

Kirjasto on tarjonnut tiloja vuosien saatossa lukuisille taidenäyttelyille ja erilaisille tapahtumille. Kirjastotoimen vaikutus kylän kulttuurielämälle nyt ja historiallisesti on erittäin merkittävä. Tallessa on mm. kirjaston historiaan liittyvä vanha kirjastokaappi. Se on kirjaston alkuaikoina siirtynyt aina kirjastonhoitajan mukana paikasta toiseen ja on nykyään nähtävänä nykyisen kirjaston tiloissa. Taipale sai kirjastolta kiitoksena oppaana toimimisesta Ann-Luise Bertelin kirjoittaman kirjan: Oma maa.

Tietolähteinä kirjastokävelyn informaatiossa olivat Toivakan Pitäjäseurasta Marjatta Taipale ja Marja-Leena Laitisen Toivakan historia -kirja, sekä Aili Tahvosen kokoama Tarinavakka: toivakkalaista elämänmenoa vuosisatojen varrelta. Tietoja oli poimittu myös kirjaston asiakirjoista. Syksyllä, mikäli koronatauti suo, on tiedossa kirjaston 130-vuotisjuhlat. Tällöin myös kirjastokävely uusitaan.

Veikko Ripatti