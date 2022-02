100-vuotias Aili Vääränen on Uuraisten vanhin

Aili Vääränen o.s. Hautala, Uuraisten kirkonkylällä asuva, täyttää tänään maanantaina 100 vuotta. Onnittelusoittoon hän vastaa iloisesti kuten aina.

– Se on paljon vuosia. Joku lähtee nuorena, jollekin annetaan paljon vuosia. Monesti olen toivonut, että Taivaan isä ottaisi minut jo pois, mutta kyllä pitkä ikä kuitenkin kiitollisuuden puolelle menee, sanoo Aili.

Pieni Aili Hautala remmikengissään hymyilee 1920-luvun alkupuolella iloisesti Hautalan talon pihamaalla Höytiän ja Nyrölän kylän rajamailla.



Aililla on ikäänsä nähden hyvä kunto, vaikka voimat ovatkin vähissä. Tyttäret ovat erinomaisia apulaisia ja hoitavat asioita. Osittain Aili laittaa ruokansakin itse.

Uurainen on Ailista hieno paikka asua. Kunnan vähiin palveluihin hän on tyytyväinen. Terveysasemalle hän on päässyt aina hyvin nopeasti. Valittajille hän sanoo: – Muuttakaa Uuraisille, täällä on kaikki hyvin. Koronakaan ei Ailin elämää juurikaan ole haitannut. Tyynesti hän toteaa, että kulkutauteja on aina ollut.

Aili viettää syntymäpäivänsä läheisten kesken kotonaan, eikä tätä suurta merkkipäivää sen kummemmin juhli.

Tellervo Lehtoranta