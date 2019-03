Yritys, jonka pääomaa ovat herkkyys ja taito unelmoida

Joel Jyrinki on vuoden 2018 yrittäjä Toivakassa ja taiteilija. Toivakka on valinnut taiteilijan vuoden yrittäjäksi ennenkin, mutta muualla se on huomattavasti harvinaisempaa. Yhdistelmä ei ole ihan yksinkertaisin varsinkaan yksinyrittävälle, jonka pitäisi olla samaan aikaan herkän luova ja kohtuullisen kova bisnesihminen.

Joel Jyrinki Kortit -yrityksen kivijalka ja päätuote ovat mietelauseita ja valokuvia yhdistelevät kortit, mutta tuoteperhe ja toiminta ovat vuosien varrella laajentuneet paljon. Yksi iso osa toimintaa varsinkin kesällä on henkilövalokuvaus.

– Tunnustus tuntuu tosi hienolta ja tuli aivan yllätyksenä. Koen arvostuksen tärkeänä nimenomaan tämän alan kannalta.

Virallisesti Joel Jyringin toimiala on graafinen muotoilu, mutta se ei oikeastaan kerro paljoakaan.

– Jo yritystoimintani alussa ajattelin, että postikortti on minulle käyntikortti, jonka taustalla on isompi visio. Yrittämiseni on tekstin ja kuvan tuottamista ja niiden jalostamista tuotteiksi, mielelläni kutsun itseäni taiteilijaksi, hän sanoo.

Koulutuksiltaan Jyrinki on media-assistentti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Äkkiseltään oudolta kuulostava yhdistelmä on itse asiassa toisiaan tukeva kombinaatio.

– Se elämän kirjo minkä olen nähnyt lasten ja aikuisten psykiatrisilla osastoilla, psykiatrian poliklinikalla sekä palvelukodissa, on vahvasti muovannut sitä, mitä näen kameran linssin lävitse. Minussa on aina ollut vahva tarinoiden kertomisen halu, hän kertoo.

Syvempi kiinnostus valokuvaukseen syntyi vasta aikuisiällä digipokkareiden myötä. Joel Jyrinki ei ole tekniikka edellä menevä yksityiskohtien viilaaja, vaan kohde on aina tärkein. Myös jo lapsuudessa syntynyt kiinnostus kuvataiteisiin näkyy kuvissa. Hän kuvaa mieluiten ihmisiä ja erityisesti lapsia. Luontokuvaus ei ainakaan tässä vaiheessa ole hänen juttunsa, mutta hyvin usein kuvissa on silti eläimiä – perheen lemmikkejä.

– Se miten vuorovaikutus rakennetaan lyhyessä ajassa on aivan olennaista. Pyrin saamaan jokaisen kuvattavan oikean minän esiin. Nykyään kaikki nappaavat kuvia, mutta kun tilataan kuvaaja, halutaan jotain lisäarvoa ja siihen ollaan valmis hieman satsaamaankin. Halutaan kaunis ja pysyvä muisto ja kuvista teetetään usein suuria tauluja, Jyrinki kertoo.

Jos pitäisi valita yksi sana kuvaamaan Joel Jyringin valokuvia, olisi se varmasti useimpien mielestä kaunis, hyvänä kakkosena tulee herkkä.

– Näen maailman kauniina, tosin usein rosoisuuden kautta. Näen mielelläni toivoa sielläkin, missä se piileskelee piilossa ja uskon, että huominen on aina parempi. Ihminen on uskomattoman sitkeä, sen olen saanut huomata esimerkiksi tehdessäni yhteistyötä lasten syöpäjärjestöjen kanssa, hän kertoo.

Joel Jyrinki on juuri luonut kolmen kortin sarjan, kortit ovat nimeltään Lohtu, Elämä ja Toive, sekä aiheeseen liittyvää videomateriaalia. Niiden tuotolla tuetaan syöpälapsia ja heidän läheisiään. Jo viime vuonna hän oli kuvineen ja teksteineen mukana Paviljongissa järjestetyssä Lasten syövän päivän konsertissa, jossa esiintyivät melkein toivakkalainen Jonna Ortju, Antti Kleemola ja Joelin mietelauseita lukemassa myös Toivakka-sympatioita omaava Heidi Sohlberg.

Kansainvälinen lasten syövän päivä on helmikuun 15. päivä ja Keski-Suomen tapahtumaa vietetään tänä vuonna 16. päivä Palokan Citymarketilla.

Jyringin nelilapsinen perhe viihtyy Toivakassa, vaikka isän yritystoiminnalle sijainnilla ei väliä olekaan. Riitta Jyrinki työskentelee kävelymatkan päässä kotoa luokanopettajana.

– Tuotteeni on otettu hienosti myyntiin täällä Toivakassa, se lämmittää mieltä, Joel Jyrinki sanoo. Hänen valokuvillaan on myös iso merkitys, miltä Toivakka näyttää ulospäin.

Kotitoimistosta käsin tapahtuva verkkokaupan pyörittäminen on iso osa käytännön työtä. – Viime vuonna tuli kirja, josta tänä vuonna varmaan otetaan lisäpainos, lisäksi on suunnitelmissa kasvattaa tuoteperhettä muistikirjalla ja viikkopäivyrillä, lisäksi tietysti uusia kortteja, kalentereita ja korttitauluja, ideoita ja työtä riittää. Ystävänpäivä on minulle tärkeä päivä, toki myös muut vuoden juhlapäivät. Tuoteperheeni on hyvinvointia tukeva ja se tullee korostumaan yhä enemmän. Verkostoituminen on tälläkin alalla tärkeää, mutta uskon enemmän sellaisiin luontevasti ja joskus hitaastikin syntyviin yhteyksiin, kuin agressiiviseen kontaktien haalimiseen. Sosiaalinen media on minulle ollut koko yritystoiminnan ajan luonteva ympäristö, Joel Jyrinki kertoo. Hän huomaa, että aikoinaan isoilta tuntuneet ajatukset ja unelmat, joita aloitteleva yrittäjä kymmenisen vuotta sitten mietti, ovat nyt toteutuneet.

Unelmia riittää vielä unelmoitavaksikin. – Haluaisin keskittyä vieläkin enemmän taiteen tekemiseen ja jättää tuotteistaminen ja myynti muille. Toistaiseksi työnkuva pysyy kuitenkin monipuolisena.

Hanna Lahtinen