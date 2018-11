Yli kolmekymmentä vuotta sormet öljyssä

Toivakkalainen asentaja Veijo Friman tuntee traktorit ja autot. Mies aloitti asentajan työn aikoinaan Keski-Suomen Trukkihuollossa.

– Silloin siellä korjattiin trukkeja ja sittemmin myös Hankkijan traktoreita ja leikkuupuimureita. Sittemmin tämän trukkihuollon lopettaessa toimintansa perustin kaverin kanssa avoimen yhtiön nimeltä Heinonen & Friman. Jatkoimme näin samoja hommia kuin Trukkihuollon aikana, kertoo Friman.

Aika riensi ja Friman siirsi yrityksensä pyörille. Hän toimi kiertävänä remonttimiehenä huoltoautonsa kanssa.

– Työt olivat silloin pääosin maatiloilla käyntejä. Kesäaikan se onnistui hyvin, mutta talvisin oli aika vaikeaa, kun jonkun traktori oli hajonnut metsään ja piti talvipakkasella mennä sitä korjaamaan. Itsellä oli kylmä ja öljytkin jähmettyivät kanisteriin, mutta työ oli vain tehtävä.

Nykyisin Friman korjaa ja huoltaa ajoneuvoja omassa korjaamohallissa Toivakan Heiskan kylällä.

– Tässä hallissa on toimittu jo 26 vuoden ajan. Pääosin työni on autojen ja pienkoneitten huoltoa ja korjausta. Myös rengasmyynti ja renkaiden vaihto työllistävät keväisin ja syksyisin tai silloin kun joku renkaita tarvitsee. Rengastyöt ovat olennainen osa autojen huoltotyötä.

Friman on nähnyt niin ajoneuvojen kuin renkaittenkin kohdalla tapahtuneen kehityksen.

– Vuosien kuluessa autojen kohdalla on tullut yhä enemmän sähkölaitteiden tietokoneistumista. Vian etsintä tapahtuu nykyautoissa pääosin vikalukulaitteiden ja ohjelmien avulla. Nämä laitteet ja ohjelmat on täytynyt hankkia, jotta autojen turvajärjestelmän airbagin, moottorin ja ABS- jarruvikojen kohde löytyy helpommin. Esimerkiksi joissakin Volvoissa jarrupaloja ei saa kauemmas levyistä kuin johtamalla sähköä jarrusatulan johtopistokkeeseen.

Renkaitten osallakin kehitys menee jatkuvasti eteenpäin.

– Niiden pito on parantunut ja esimerkiksi nastojen kohdalla elämme jatkuvan kehitystyön matkassa. Nyt suunnitteilla ovat jo kuminastat. Renkaiden kohdalla kilpailu erilaisten testintekijöiden myötä kiristyy. Välttämättä perinteiset merkit eivät enää ole ainoita hyviä renkaita.

Friman puhuu täysin suomalaisten insinöörien suunnittelemista renkaista, vaikka ne valmistetaan Kiinassa, niin hinta on niissä kuluttajille halvempi ja laatukin on lähes ykkösluokkaa.

Auto- ja pienkonehuoltojen ja korjausten lisäksi Friman tekee myös käytettyjen autojen kauppaa. Hän ostaa kunnostusta vaativia autoja ja laittaa ne kuntoon.

– Kunnostamani auto on hyvä käyttöauto ja näin asiakas saa sillä hetkellä luotettavan ajopelin. Eihän niille vuosien pitkiä takuita voi antaa, sillä vikoja voi tulla niin vanhaan kuin lähes uuteenkin autoon. Kaikkea tällaista täällä korjaamohallillani tehdään. Se hyvä tässä yksityisyrittämisessä on, että kun alkaa tuntua raskaalta ja tarvitsee hivenen levähtää, voi laittaa korjaamon oven lukkoon ja lähteä vaikka koiran kanssa metsälle. Sieltä palatessa on taas tyhjentänyt oman kehonsa ”tietokoneen” ja voi jatkaa innolla työtään.

Veikko Ripatti