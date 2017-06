Vesankaan avattiin frisbeegolf-rata

Kun on tutut kaverit, tahtoa ja yhteinen tavoite, homma etenee. Näin kiteytti kokemuksensa toukokuisena tiistai-iltana Tiina Martelius-Louniala, joka hankevetäjänä piti puhetta Vesanka DiscGolfParkin avajaistilaisuudessa. Vesangan päiväkoti-koulun ympäristöön avattiin kaikille käyttäjille avoin ja maksuton C1-luokan frisbeegolf-rata. Rata toteutettiin Kimpsu-hankkeen alahankkeena ja siihen saatiin Leader-rahoitusta.

– Aikuisia talkoolaisia oli yhteensä 74 tässä työssä mukana, se on iso joukko ja siihen mahtuu monenlaista tarpeellista osaamista. Oli paljon kyläläisiä, mutta isoin rooli ja vastuu homman etenemisestä oli päiväkoti-koulun vanhempaintoimikunnalla. Vanhemmat jaksoivat talkoilla ja myös lapset olivat mukana työssä vaikkapa risunkantajana, Martelius-Louniala kiitteli.

JyväsRiihi oli mukana radan materiaalikustannuksia rahoittamassa. – Tässä hankkeessa näkyi selvästi, että tämä oli koko kylän hanke ja yhteinen ponnistus, totesi JyväsRiihen Pirjo Ikäheimonen.

Vuosi sitten harrastusradan väylästölle iskettiin ensimmäinen lapionpisto. Monenlaisten vaiheiden jälkeen yhdeksän väylän rata oli valmis viime syksynä. – Olisi ollut jo kesällä, mutta luparuljanssi oli tässä mittava ja hidas, toteaa hankkeen puuhamies Pekka Louniala.

Radan tekovaiheessa tarvittiin lupia niin kaupungilta maanomistajana kuin naapureiltakin, päiväkodin ja koulun ympäristöön rakennettu harrasteväylästö oli mietittävä siihen sopivaksi ja turvalliseksi, lisäksi Leader-rahoitusmalli kaupungin välirahoituksineen oli hoidettava oikeaoppisesti.

Erikoisin yhteistyötaho frisbeegolf-radan teon aikaan oli Sisä-Suomen Poliisilaitos. – Radan maastosta löytyi iso kivi, jossa oli räjäytyspanokset sisällä. Poliisin pommiryhmä kävi purkamassa sen vaarattomaksi ja sitten taas päästiin jatkamaan, kertoi Tiina Martelius-Louniala.

Avajaisilta oli yleisömenestys, väkeä oli paikalla pihantäydeltä. Avajaisiin liittyvän virallisen juhlaosuuden lisäksi illan aikana päiväkoti-koulun ympäristössä oli tarjolla monipuolisesti ohjelmaa. Paikalla muun muassa opastettiin frisbeegolfin tekniikkaan ja kiekkojen valintaan, oli poniajelua ja omatoimista pihapelailua. Vitosluokkalaisten kioskista sai ostaa kahvia, mehua, makkaraa ja makeisia. Kioskin tuotto käytetään leirikoulutoimintaan.

– Illan tapahtuma oli uudistuneen opetussuunnitelman mukaista toimintaa, jonka keskiössä on huoltajien ja oppilaiden osallisuus. Samalla tarjoamme mahdollisuuden harrastaa ja viettää aikaa yhdessä juuri perhekunnittain, mikä jää herkästi tässä ajassa vähemmälle huomiolle, kertoi rehtori Joel Linna.

Hankevetäjä Tiina Martelius-Louniala kertoi, että ensin radan avajaisia ajateltiin viime syksylle, mutta lopulta päädyttiin pitämään avajaiset paremman sään toivossa vasta nyt toukokuussa.

– Mikä sitten on kelin suhteen varmaa ja ennustettavissa, ei mikään, hän joutui toteamaan kolean tuulisessa toukokuun illassa, kun taivaalta alkoi avajaisnauhaseremonian aikana tupruttamaan kunnolla valkeaa lunta.

Lea Lerkkanen