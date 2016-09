Uuraisten vuokratalot Oy:n huoltoyhtiö vaihtuu. Tilalle halutaan ammattitaitoinen ja luotettava yhteistyökumppani

Uuraisten Vuokratalot Oy:n isännöitsijä on vaihtunut 1.3.2016. Tehtävän on aloittanut Kari ja Heini Sulkula Isännöinti HeiniKari Ay:stä.

Uuraisten Vuokratalot Oy omistaa kunta, jossa yhdessätoista talossa on yhteensä 134 vuokrahuoneistoa.

Täyttöaste on 97 prosenttia.

– Kuntasektorilla toimiminen on uutta. Suurin osa asiakkaistamme on Asunto- ja Kiinteistöosakeyhtiöitä.

Vuokratalot Oy:n hallinnon, talouden ja kunnossapidon suunnittelun lisäksi työnkuvaan kuuluu vuokralaisten valitseminen ja asukkaiden asiakaspalvelu. Olemme ottaneet vastaan uudet haasteet, joita tämä uusi tehtävä on tuo tullessaan, toteavat Kari ja Heini Sulkula.

Talonmiehet ovat lähestulkoon kokonaan kadonneet ja myös isännöinti on usein nykyään tilitoimistoisännöintiä, jossa tehdään paperit, mutta kohteissa ei välttämättä käydä ollenkaan.

HeiniKarin yrittäjät pyrkivät olemaan näkyvä ja tavoitettava isännöitsijä. Heitä näkee muulloinkin kuin yhtiökokouksessa vilaukselta. Puhelimen ja sähköpostin lisäksi heidät tavoittaa myös joka keskiviikko Uuraisten kunnanvirastolta aivan valtuustosalin viereisestä huoneesta.

– Pienuus on meille etu, sillä yrityksellämme on kasvot. Hyvä isännöitsijä on tavoitettavissa ja tarttuu annettuhin tehtäviin etenemään, Heini Sulkula sanoo. Uuraisten Vuokratalot on HeiniKarin suurin isännöitävä yksikkö, kaikkiaan heillä on vastuullaan tällä hetkellä 17 taloyhtiötä.

HeiniKari Ay on perustettu pari vuotta sitten, jolloin yrittäjät yhdistivät osaamisensa. Heini Sulkula työskenteli aiemmin rahoitus- ja vakuutusalalla, Kari Sulkula metsäalalla. Isännöintiin liittyvät asiat ovat molemmille tuttuja noin 15 vuoden ajalta. Jyväskylästä sijaitsevasta toimistosta liikutaan Uuraisten lisäksi esimerkiksi Hankasalmelle tai Keuruulle. Tarvittaessa yrityksessä on ollut yksi ulkopuolinen työntekijä.

Teknisen isännöinnin puute on alalla melko yleistä ja tästä vastaava Kari Sulkula haluaa, että Uuraisilla asia on jatkossa kunnossa.

– Kiinteistöjen kunnosta huolehtimisessa riittää Uuraisilla tekemistä, sillä kiinteistökanta on melko iäkästä, vanhimmat 60-luvulta ja korjauksia on vähän rästissäkin. Seuraavaksi Mansikkamäellä uusitaan räystäskouruja, Nevatien lämpökeskuksen piippu on ihan puhki ja sisäremontteja tehdään koko aja asukkaiden vaihtuessa.

Uuraisten Vuokratalot Oy kilpailuttaa syksyllä taloyhtiön huollon ja olisi hienoa jos saisimme yhteistyökumppaniksi paikallisen yrittäjän, jonka kanssa voisimme yhdessä ja pitkäjänteisesti hoitaa ja kehittää kunnan vuokra-asumista, hän jatkaa.

Huollon tehtäviin kuuluu mm päivystystehtävät , lumityöt ja nurmikonleikkuut, ne ovat huollon perustöitä, mutta työn kuvaan kuuluu paljon muutakin.

-Kerromme mielellämme lisää, tervetuloa vain huoltoyritykset neuvottelemaan, Heini ja Kari Sulkula sanovat.

Uuraisten Vuokratalojen lainakanta ei ole viime vuosina juurikaan vähentynyt, joten sillekin asialle on jossain vaiheessa jotain tehtävä.

-Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi jonkin kohteen myymistä, Heini Sulkula sanoo.

Vuokratalojen asukkaat profiloituvat vauvasta vaariin. Vuokrasuhteet vaihtelevat lyhyestä asumisesta pitkäaikaisiin vuokrasuhteisiin , joille asunnon omistaminen ei ole itseisarvo, vaan kodin määrittelevät aivan muut seikat. Moni myös arvostaa luotettavaa ja vakaata vuokranantajaa. Usein kunnan vuokra-asunto on myös kohde, minne muutetaan, kun elämässä tapahtuu jotain yllättävää. Avioero, leskeksi jääminen tai sairaus, joka tekee omakotiasumisesta hankalaa aiheuttavat monenlaista mietittävää ja asunto, jossa ei vaadita monen kuukauden vuokravakuutta, on paras vaihtoehto.

Kunnan omistama yhtiö on vuokranantajana humaani, eikä pistä taivasalle ensimmäisestä vuokrarästistä, mutta kyllä Vuokratalojenkin maksamattomat laskut perintätoimistolle päätyvät, ellei muuta keinoa löydy.

-Perintä ei tietenkään ole tämän työn mukavin osio, mutta sekin on vain tehtävä, Heini Sulkula sanoo.

Vuokrataloissakin yli 50 asuntoa on perinnän piirissä. Asioiden hoitamatta jättäminen ei kuitenkaan koskaan ole paras ratkaisu, vaan ratkaisuja kannattaa lähteä etsimään isännöitsijän ja tukimuotojen kautta varhaisessa vaiheessa. Mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, sillä esim. maksuhäiriömerkinnät vaikuttavat moneen asiaan tulevaisuudessa ja hankaloittavat jatkossa esim. vaikkapa uuden vuokra- tai omistus asunnon hankkimista. Olen kuullut, että häiriö merkintä on jopa vaikuttanut työpaikan saatiin. Pitkittyessään asioilla on taipumus mutkistua. Tässäkin asiassa pystymme neuvomaan ja opastamaan.

Mukavaa sen sijaan on työn vaihtelevuus. Kahta samanlaista päivää ei isännöitsijälläkään ole.

Asuminen on taitolaji sekin. Suomessa omaan asuntoon muutetaan muuhun Eurooppaan verrattuna nuorina, eivätkä perusasiat esimerkiksi vedenkäytössä ole aina ihan hallussa. Jokaisen isin tai äidin olisi hyvä perehdyttää jälkikasvunsa esimerkiksi tukkeutuneen viemärin avaamiseen.

-Ikäihmisten vuoksikin olemme usein huolissamme, meidänkin asunnoissamme saattaa asua yli ysikymppisiä pariskuntia. Joskus on ollut tulipalokin lähellä, Kari Sulkula sanoo.

-Asukkaiden kirjo nuorista vanhuksiin on minusta kuitenkin rikkaus ja haluamme palvella heistä jokaista, Heini Sulkula sanoo.

– Haluamme hoitaa tämän tehtävän hyvin ja haluamme tehdä isännöintiä pitkäjänteisesti, päättää Kari Sulkula.